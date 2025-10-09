Discusión fatal: un hombre fue detenido por golpear y matar a su papá a martillazos
Un hombre de 37 años atacó a golpes con un martillo a su padre de 65 tras una discusión familiar que terminó en tragedia
Un hombre de 65 años, identificado como Rodolfo Alcides Sosa, fue asesinado a martillazos en la cabeza por su hijo de 37 años, en un dramático episodio ocurrido el pasado miércoles en el noroeste del conurbano bonaerense.
El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en Senillosa al 3100, cerca de la intersección con la calle Nueve de Julio. La agresión ocurrió tras una discusión familiar que escaló a violencia física, cuando el hijo tomó un martillo y golpeó a su padre en la cabeza.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete debido a las graves heridas sufridas, pero finalmente falleció como consecuencia de los golpes recibidos.
La policía de la comisaría 2.ª de la zona intervino rápidamente, entrevistó a los familiares y llevó a cabo un intenso rastrillaje en el barrio. Esto permitió la detención del agresor, quien había huido del lugar pero fue encontrado en las cercanías del escenario del crimen.
Los peritos de la Policía Científica revisaron el cuerpo de Rodolfo y confirmaron que presentaba contundentes golpes en la región del cráneo. En la vivienda donde ocurrió el ataque se incautó un martillo, que se cree fue el arma utilizada por el hijo para consumar el parricidio.
Las autoridades judiciales, ante la sospecha de que el agresor pudiera presentar alteraciones psiquiátricas, decidieron su traslado preventivo al Hospital Psiquiátrico Doctor Ramón Carrillo para realizar una evaluación clínica.
El caso está bajo la investigación de la Unidad Funcional Descentralizada N.º 19 de los tribunales locales y se caratuló provisoriamente como "parricidio". La causa sigue en desarrollo mientras se esperan los resultados de las pericias médicas y psicológicas para determinar el estado mental del imputado al momento del ataque.
QUÉ ES UN PARRICIDIO
El parricidio es el delito que consiste en el asesinato de un pariente próximo, especialmente de un padre o una madre. Según la definición de la Real Academia Española y la legislación argentina, el parricidio abarca la muerte dada por una persona a un familiar íntimo, incluyendo ascendientes y descendientes en línea recta, como padres, hijos y, en algunos casos, otros familiares cercanos.
Este delito es considerado especialmente grave debido a la relación de confianza y parentesco entre la víctima y el agresor.
Desde el punto de vista legal en Argentina, el parricidio está tipificado como un homicidio agravado y está contemplado en el Código Penal, donde se establece que la pena para quien comete este crimen puede ser más severa que la de un homicidio común. La calificación y sanción de este delito buscan reflejar la gravedad de quitar la vida a un familiar cercano, especialmente cuando existe un vínculo de parentesco directo como el de padre e hijo.