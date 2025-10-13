Este lunes por la mañana se llevó a cabo una audiencia contra las hermanas Cyntia y María de los Ángeles M., acusadas de ser las presuntas autoras de los delitos de amenazas simples y lesiones leves , en el marco de un conflicto familiar ocurrido el pasado 11 de marzo de 2025 en la localidad de Sarmiento.

Según se pudo establecer, Cyntia Marín ese día habría utilizado la red social WhatsApp para enviar mensajes amenazantes a la víctima por una disputa en el ámbito familiar, generando temor y hostigamiento.

Mientras, su hermana, María de los Ángeles Marín, fue mucho más lejos aún y se presentó ese mismo día en la casa donde se encontraba la denunciante y la agredió físicamente, causándole lesiones de carácter leve, según el informe médico incorporado a la causa.

El funcionario fiscal Matías Ayuzo, junto al abogado Daniel Manríquez, representaron al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia presidida por el juez Alejandro Rosales. Ayuzo detalló la cronología de los hechos y las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas mensajes, testimonios y el parte de atención médica de la víctima.

El fiscal planteó que el caso que involucra a María de los Ángeles Marín podría ser derivado a la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos (S.A.C.), un área del sistema judicial que interviene en causas menores donde existe posibilidad de conciliación o reparación. En cambio, Cyntia Marín no podrá acceder a ese beneficio, debido a que ya tuvo un antecedente previo en el que se aplicó un tratamiento similar dentro del ámbito penal.

El representante del Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación, durante el cual se realizarán pericias, declaraciones testimoniales y análisis de las comunicaciones. Además, pidió que ambas imputadas sean trasladadas a la Subdivisión de Policía Científica para cumplir con el protocolo único de identificación de personas, que incluye toma de huellas y registro fotográfico.

Por su parte, la defensora pública de las hermanas Marín no se opuso al inicio de la investigación contra María de los Ángeles, aunque pidió revisar la calificación legal de la causa contra Cyntia, argumentando que el hecho se habría producido en el marco de “una discusión familiar y un estado de enojo momentáneo”, sin intención real de causar daño.

Finalmente, el juez Alejandro Rosales resolvió formalizar la investigación penal preparatoria en los términos propuestos por la Fiscalía y habilitar el inicio del proceso judicial.

Con esta resolución, las hermanas Marín quedan formalmente imputadas y bajo investigación, a la espera de los avances que determine el Ministerio Público Fiscal en los próximos meses.