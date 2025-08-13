Las estafas por internet se convirtieron en una de las formas más comunes y preocupantes de fraude en la actualidad. A medida que la tecnología avanza y el comercio electrónico crece, también lo hacen las oportunidades para que delincuentes engañen a personas desprevenidas. Desde mensajes falsos hasta llamadas telefónicas fraudulentas, las tácticas para robar datos o dinero son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.

Estas estafas no solo implican pérdidas económicas, sino que también generan un impacto emocional profundo en las víctimas. Muchas veces, las personas afectadas sienten desconfianza, miedo y vulnerabilidad, ya que se aprovechan de su buena fe o desconocimiento. Además, el proceso para recuperar lo perdido es complejo y poco accesible, lo que aumenta la frustración y la sensación de impotencia.

Cayó en la trampa: quiso ayudar a un hombre en su panadería y terminó siendo víctima de una inesperada estafa

En este contexto, una mujer de Morteros, Córdoba, fue acusada de estafar a una vecina de Rawson, Chubut, haciéndose pasar por Mercado Pago para engañarla y obtener transferencias de dinero. En lugar de enfrentar un juicio, la justicia le impuso realizar 30 horas de trabajo comunitario en Cáritas de su ciudad.

El fraude ocurrió el 9 de mayo de 2023, cuando la víctima recibió una llamada de una persona que decía ser de Mercado Pago, advirtiendo sobre una compra falsa a su nombre y exigiendo dinero para resolver el problema. La mujer transfirió dos pagos: $79.843 y $20.000, a una cuenta con un nombre muy parecido al original ("mercadopagoar"). Además, los estafadores le pidieron instalar una aplicación para controlar su celular, con la que lograron extraer más dinero.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La justicia aplicó la figura de “suspensión de juicio a prueba” porque la acusada no tiene antecedentes, el delito no es grave y la víctima aceptó esta medida. La mujer deberá cumplir 30 horas de trabajo en Cáritas en un plazo de seis meses. Si respeta las condiciones durante un año, el juicio quedará cerrado; de lo contrario, la causa se reabrirá y podrá enfrentar una condena penal.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EVITAR UNA ESTAFA VIRTUAL

Frente a esta creciente amenaza, las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan:

No hacer clic ni ingresar a enlaces recibidos mediante SMS desconocidos.

Verificar que la dirección web corresponda al sitio oficial y evitar proporcionar datos personales o bancarios en sitios sospechosos.

Activar la verificación en dos pasos para aplicaciones y cuentas bancarias, aumentando la seguridad.

Reportar el número desde el cual se recibe el mensaje y bloquearlo para evitar nuevas comunicaciones.

Consultar directamente al servicio de atención al cliente oficial ante cualquier duda.

Denunciar este tipo de estafas a las autoridades competentes, por ejemplo a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR