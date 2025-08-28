El hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de una camioneta Fiat Fiorino en Quila Quina, cerca de San Martín de los Andes, generó conmoción en la región. La Policía de Neuquén informó que la hipótesis principal es la de un suicidio, aunque aguardan los resultados de la autopsia para confirmar la identidad y causa de muerte.

El comisario Heriberto Puel, jefe de la Comisaría 23, precisó que la División Criminalística de Junín de los Andes no detectó indicios de criminalidad en el lugar. El vehículo se encontraba estacionado en una banquina pronunciada, en un sector de mirador sobre un camino sinuoso.

El alerta de los pobladores

Según relataron los pobladores, una densa columna de humo los llevó a advertir a los bomberos sobre el incendio de la camioneta. Al llegar al lugar, personal de Bomberos Chapelco encontró el vehículo con fuego generalizado y, tras extinguir las llamas, descubrieron el cuerpo calcinado en el habitáculo.

El cadáver fue hallado en el asiento del conductor, con el torso inclinado hacia el lado del acompañante. Debido al estado del cuerpo, no fue posible determinar en el momento si se trataba de un hombre o una mujer.

La clave: el testimonio de la dueña de la Fiorino

La investigación avanzó este jueves cuando se estableció que la víctima no era la titular del vehículo, sino su hermano, mayor de 50 años y residente de San Martín de los Andes. Según explicó Puel, la mujer declaró que le había prestado la Fiorino hacía tiempo y aportó datos relevantes sobre la situación personal de su hermano.

El hombre era paciente oncológico, atravesaba problemas económicos y familiares, y en los últimos días se lo había notado especialmente triste. Estos elementos, sumados a la ausencia de indicios de un accidente o de intervención de otro vehículo, reforzaron la hipótesis de un suicidio.

Lo que falta confirmar

El hecho se investiga bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que ordenó la realización de la autopsia. Con ese procedimiento se buscará establecer la identidad de la víctima y confirmar la causa de muerte.

Mientras tanto, la escena del hallazgo sigue siendo analizada por peritos y personal policial, en un caso que conmocionó a la villa turística de Quila Quina y a toda la comunidad de San Martín de los Andes.