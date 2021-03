COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El mismo día que se realizan allanamientos por el ataque que sufrió M.S de 21 años, la joven fue dada de alta. En las redes sociales agradeció el apoyo de la gente y pidió “que se haga justicia, solo eso pido”.

La joven, en su posteo, reflexionó sobre lo ocurrido y dijo: “Se que me he equivocado millones de veces pero eso no justifica lo que me hicieron a mi, con esa crueldad. Tanto odio me podés tener Leo, te di un hijo chabón y los otros que se prestaron para hacerme esto. ¿Qué tienen en la cabeza?”, se preguntó.

“Gracias a dios hoy me dieron el alta, puedo volver a casa con mi familia y poder disfrutar de mi hijo. Como dice mi mamá esto me sirvió de escarmiento. Ahora solo quiero vivir junto a mi bebé y poder disfrutar de mi familia sin que la gente de mierda viva opinando de mi vida. Todos cometemos errores y se que hay peores que yo, pero nadie es nadie para juzgar. Creo en la justicia divina, todo se paga en esta vida. Solo espero que se haga justicia porque a mi me desfiguraron completa #NIUNAMENOS”, sentenció.

Se debe recordar que este sábado por la mañana se realizó un allanamiento en Gastre al 5000. La Policía secuestró prendas de vestir con manchas de sangre, y un hierro con el cual le habrían pegado.

La víctima denunció que a través de un llamado telefónico su ex pareja le pidio que "la prendan fuego y la maten".