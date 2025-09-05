Tras varios días de búsqueda, Norma Beatriz Gatica fue encontrada sin vida en un canal de riego de Cipolletti, específicamente sobre la calle Pacheco al 401, detrás de una parada de colectivo y cerca de la terminal de la ciudad. La mujer había desaparecido el pasado viernes 29 de agosto, y su ausencia generó un amplio operativo de búsqueda que involucró a personal policial y a la división de canes.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro informó que los resultados de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, y que la exposición al agua a bajas temperaturas provocó un shock por hipotermia, que aceleró la pérdida de vida. Asimismo, el informe descartó la participación de terceras personas en el hecho.

Búsqueda y operativo

Durante los días de búsqueda, las autoridades recorrieron la ciudad con perros entrenados, solicitaron imágenes de cámaras de seguridad y entrevistaron a amigas de la mujer para recabar información útil. También se requirió información a hospitales, terminales y localidades cercanas.

La ausencia de Gatica generó preocupación en la comunidad, ya que salió de su casa sin celular ni documentación, dificultando inicialmente el rastreo. Su hallazgo ocurrió el martes posterior a la denuncia realizada en la Comisaría 32.