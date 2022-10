Dictaron prisión preventiva a nuevo imputado por el robo a una distribuidora de Comodoro

Este jueves por la mañana se desarrolló de forma semipresencial la audiencia de control y apertura para dos nuevos imputados en la causa: Gabriel Leuful y Daniel Llancamil. Los representantes de fiscalía solicitaron se declare legal la detención de Leuful, en tanto que Llancamil compareció en libertad.

En este sentido, se relató el hecho investigado, el robo doblemente agravado a la Distribuidora Junior’s, y que la fiscal a cargo de la investigación era Andrea Rubio. Seguidamente la defensora solicitó la recusación del juez, ya que entendió que en los fundamentos de la Orden de Allanamiento y detención ya había adelantado opinión sobe la medida de coerción.

La audiencia de control fue presidida por Ariel Tedesco, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general (subrogante), y Florencia Do Carmo, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Leuful y Llancamil fue ejercida por Gladys Olavarría y Sepúlveda, abogados particulares de los mismos.

Incidente de recusación:

Luego del planteo de recusación intervinieron dos jueces distintos, Martín Cosmaro y Laura Martini, donde la defensora volvió a plantear el temor de parcialidad ya que a su entender el juez ya tomó parte o posición respecto de la medida de coerción. El fiscal por su parte solicitó se rechace el planteo de la defensa ya que el Código Procesal obliga la juez a que se deben verificar los fundamentos de la prisión preventiva en los pedidos de detención.

Finalmente, los jueces del incidente de recusación, Cosmaro y Martini, entendieron que no hay circunstancia que amerite el apartamiento del magistrado, no consideraron que haya adelantado opinión, por lo cual no hicieron lugar al planteo de recusación de la defensora.

Medida de coerción:

Continuando con la audiencia la defensora no objeta el relato del hecho, pero sí la calificación jurídica. Seguidamente el juez resolvió declarar reunidos los requisitos para la apertura de la investigación, dando por informados del hecho que se investiga en su contra a Leuful y Llancamil, y por asegurada su defensa técnica.

Luego los representantes de fiscalía requirieron la prisión preventiva de Leuful por un mes en base a los elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del hecho investigado, y de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Fuga por las características graves del hecho investigado y la pena en espera, con una calificación que tiene un mínimo de 5 años de prisión, en caso de recaer condena. Entorpecimiento ya que el imputado intentó ocultar evidencia con un Boleto de Compra-venta de automotor. Por el otro coimputado no solicitó medidas.

La defensora en contraposición se opuso a la medida de coerción solicitada postulando la libertad de Leuful ya que ningún testigo dice que su cliente es el autor del hecho. No surge de las filmaciones la utilización de un cuchillo, pero sí el de una barreta. No hay ninguna identificación de Leuful en el hecho y no hay forma de acreditar que esos autos fueron los sustraídos en Trelew. Solicitando su libertad ya que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento; subsidiariamente su libertad con presentaciones periódicas, y como segunda alternativa su arresto domiciliario.

Finalmente, el juez penal resolvió que existen elementos vehementes y concordantes y que las conclusiones a las que arriba la defensa, no son compartidas por el juez. Haciendo lugar a la solicitud de la medida de coerción realizada por los representantes de fiscalía, prisión preventiva de Leuful, hasta el día 30 de octubre próximo, fecha en que vencen las demás preventivas de los restantes imputados.