El mediodía del pasado lunes se efectivizó en los juzgados penales ordinarios la audiencia de control de detención para la imputada Bárbara Judith Juárez en relación a cinco delitos contra la propiedad acontecidos estos últimos días en Km. 3 de nuestra ciudad.

El control de detención fue presidido por Martín Cosmaro, juez penal; el Ministerio Público Fiscal representado por Andrea Rubio, fiscal general; en tanto que la defensa de Juárez fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular de la misma.

La fiscal realizó un relato sucinto de los cinco hechos a investigar acontecidos desde el pasado 22 al 23 de junio del presente año, en los cuales todos fueron protagonizados presuntamente por la imputada Juárez y otra persona de sexo masculino, aun no identificada. Los hechos fueron calificados provisoriamente como “robo simple, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, tres hechos, y robo agravado por ser cometido por arma impropia, todos en concurso real”, en calidad de “coautora” para Bárbara Juárez. Todos los hechos coinciden en su modus operandi.

En diligencias de allanamiento se secuestraron teléfonos celulares un auto y otros elementos de interés para la investigación. Existen elementos de convicción suficientes para formalizar la presente causa, sostuvo la fiscal, para tenerla a Juárez como coautora de los hechos endilgados. Son hechos cometidos contra menores de edad en tres de los casos y la expectativa de pena superará los tres años de prisión. Por la expectativa de pena se presume el peligro de fuga, y también de entorpecimiento ya que no sabemos quién es el coautor, su soltura puede influir sobre las víctimas. Corresponde se dicte la prisión preventiva de la imputada por tres meses, aseguró la fiscal. Requiriendo el plazo de seis meses para concluir con la investigación.

El defensor presentó un Informe social y no se opuso al relato del hecho ni a la calificación legal, tampoco al plazo de investigación. Objetando el pedido de la prisión preventiva de la fiscal, no coincidiendo con la descripción de la persona que todavía no ha sido hallada. Rige el principio de inocencia que le asiste a su representada. No se encuentra latente el peligro de fuga ya que tiene fuerte arraigo en la ciudad y es madre de dos hijos menores de 5 años. Tampoco existe peligro de entorpecimiento. Solicitando en base a esto el arresto domiciliario de su defendida y prohibición de mantener contacto con las víctimas, como medida sustitutiva a la prisión preventiva, por las condiciones personales de Juárez.

Seguidamente la fiscal no se opuso al arresto domiciliario solicitado por la defensa, por el momento. Por la circunstancia que está contemplado el arresto domiciliario para mujeres con hijos menores de 5 años en el art. 10 inc. f del Código Penal y pidiendo se realicen rondines continuos de personal policial en dicho domicilio.

Finalmente, el juez penal declaró legal la detención de la imputada ya que a misma se realizó por Orden de Juez penal competente. Se trata de hechos sumamente graves por lo que autoriza la apertura de investigación de los mismos. Dictando finalmente su arresto domiciliario con prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas, por tres meses, caso contrario se dictará automáticamente su prisión preventiva, expresó el juez. Por último otorgó el plazo de Ley para concluir con la investigación.