Este jueves 16 de octubre por la mañana, la Justicia de Entre Ríos imputó a Pablo Laurta por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio y dictó 120 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación. El hombre quedó detenido por disposición judicial.

La fiscal Daniela Montangie imputó al sospechoso bajo la figura de homicidio criminis causa, es decir, matar con el objetivo de asegurar la impunidad de otro delito, el doble femicidio que ocurrió después en Córdoba. La figura legal por la que fue imputado implica uno de los agravantes más severos del Código Penal.

Aunque la investigación sigue en curso, los primeros elementos recolectados por la fiscalía apuntan a que el crimen de Palacio no fue un hecho aislado, sino parte de una secuencia violenta que el acusado habría planificado para garantizar su impunidad.

EL DOBLE FEMICIDIO

La investigación sostiene que el sábado 11 de octubre al mediodía, Laurta ingresó a la vivienda de Luna Giardina en Córdoba y le disparó en la cabeza. Luego asesinó a su exsuegra, Mariel Zamudio, y secuestró al hijo de ambos, un niño de cinco años. El hecho conmocionó a Córdoba y, tras el crimen, el hombre escapó llevándose secuestrado a su hijo de cinco años, lo que desató una intensa búsqueda.

Los fiscales creen que el acusado planeaba huir hacia Uruguay, país donde había vivido anteriormente junto a Giardina y el menor, y de donde la joven habría escapado años atrás buscando refugio en Argentina. La policía lo detuvo a partir de un amplio operativo y logró poner a resguardo al menor.

LA INQUIETANTE FRASE DEL ACUSADO DEL DOBLE FEMICIDIO Y DEL CRIMEN DEL REMISERO

En las últimas horas, se conoció la palabra del acusado. “Todo fue por justicia”, respondió Laurta desde el interior de un móvil policial. “¿Qué dijiste? ¿Cómo, cómo?”, repreguntó la cronista. “¡Que todo fue por justicia!”, insistió Laurta a los gritos.

QUIÉN ES PABLO LAURTA

En sus perfiles públicos, Laurta se presentaba como director de una empresa vinculada a contenidos y aseguraba contar con formación académica destacada: estudios en la Universidad ORT de Uruguay y dos posgrados en Estados Unidos, uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pero detrás de esa imagen profesional se ocultaba un activismo virulento y misógino.

En sus redes sociales era un activo difusor de discursos antifeministas, vinculado a la cuenta "Varones Unidos", desde donde cuestionaba sistemáticamente el accionar judicial con perspectiva de género.

