En Comodoro Rivadavia, comerciantes locales encendieron la alarma por una modalidad de estafa que viene ganando terreno en redes sociales. Se trata de la creación de perfiles falsos en Facebook y WhatsApp que utilizan datos, fotos y logos de empresas reales para promocionar ofertas inexistentes, especialmente en fechas comerciales clave como el Día del Niño.

Franco Villarroel, uno de los afectados, contó que la maniobra incluyó la publicación de artículos a mitad de precio, en su mayoría juguetes, con la promesa de que los clientes podrían retirarlos en el local.

"Hicieron un perfil trucho con nuestros datos, nuestras imágenes, nuestras fotos, tanto en Facebook como en WhatsApp. Están publicando productos a un precio bajo, a mitad de precio, principalmente juguetes, y están haciendo una movida como para vender un producto, cobrarlo y que lo vayan a retirar al local", relató.

El problema es que los productos publicados no forman parte del stock real. "Son productos que nosotros no comercializamos y tampoco somos los responsables de esas publicaciones", aclaró.

La situación se hizo evidente cuando comenzaron a recibir múltiples consultas. "Hay gente que googlea, averigua, llama o va al local para ver realmente qué es, y ahí termina dándose cuenta que son publicaciones truchas", explicó Villarroel.

Ante esto, desde el comercio realizaron publicaciones en sus redes oficiales para alertar a clientes y vecinos, y pidieron reportar la cuenta falsa. "Publicamos en Instagram, Facebook y WhatsApp para alertar a la comunidad. Pedimos que reporten para que Facebook lo dé de baja, pero hasta el momento no lo hemos logrado. El administrador de esa cuenta nos bloqueó y no podemos hacer mucho más que seguir republicando la advertencia", indicó.

Villarroel detalló que la cuenta apócrifa utiliza un nombre similar al de su empresa, un logo real y fotos auténticas, lo que facilita la confusión. "Es la primera vez que nos pasa directamente, pero ya hemos visto este tipo de maniobras con otros comercios. Hoy por hoy es moneda corriente toda esta movida fraudulenta con el e-commerce", señaló.

El comerciante advirtió que la coyuntura económica y la proximidad del Día del Niño son un caldo de cultivo para que más personas caigan en la trampa. "Hay gente que quiere ahorrarse unos pesos y termina siendo víctima de estas estafas", dijo.

Desde el sector, insisten en que la mejor manera de evitar fraudes es verificar siempre que las promociones provengan de canales oficiales y desconfiar de las ofertas demasiado buenas para ser ciertas.