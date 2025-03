La historia de “Beto”, el perro robado de un patio de una casa en Comodoro, tuvo un final feliz. Luego de que ADNSUR publicara el caso, Eliana Rodríguez, su dueña, fue contactada por una mujer que había comprado al animal en una plaza y decidió devolverlo cuando se enteró lo que había sucedido.

“Estábamos en la comisaría cuando me mandaron un mensaje por Facebook, diciéndome que una chica había comprado el perrito en la plaza de YPF y que lo quería devolver porque vio las publicaciones sobre el tema. Me contacté con esa persona y me comentó que se lo vendieron dos chicos y que ella se lo quiso regalar a su bebé, que está por cumplir un año”, cuenta Eliana, en diálogo con ADNSUR.

La dueña de “Beto”, un cachorro raza Beagle de apenas 3 meses, dudó que fuera un nuevo intento de engaño. Durante el día, luego de que contara que le habían robado al perro del patio de su casa, ubicada en el barrio Juan XXIII, recibió mensajes de estafadores que buscaron sacarle dinero.

“Me habían llamado dos veces pidiéndome plata. Querían que les hiciera una transferencia, pero cuando pedí fotos o que hicieran una videollamada se negaron. Por eso, tenía miedo porque no sabía con quién nos íbamos a encontrar, pero todo salió bien”, celebra Eliana.

El encuentro se produjo por la noche, en la misma plaza donde la mujer había comprado al perro por $60.000, a dos cuadras de donde había sido robado por un delicuente que metió la mano por una hendija del portón y se llevó al animal, a plena luz del día. “La chica vino con su marido y su bebé. Le entregamos el dinero que había gastado más un extra por el gesto de devolverlo”, agregó la dueña de "Beto".

El reencuentro fue pura felicidad. “Cuando el perrito me vio, se vino conmigo y lloró hasta que llegamos a casa. No me quería soltar. Para mí son como hijitos nuestras mascotas”, afirma Eliana.

Aunque ya tiene turno en la veterinaria para chequear que todo esté bien, la familia de “Beto” está tranquila porque come, corre y se comporta como siempre. “Está bien, corre y come. Ya está jugando con sus dos hermanitas”, se alegra su dueña.