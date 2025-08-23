Devastador incendio en Cipolletti: un hombre resultó herido y su casa quedó destruida

Un incendio de gran magnitud se desató este sábado al mediodía en una vivienda ubicada en el sector de Ferri, en Cipolletti.

Un hombre tuvo que ser trasladado al hospital debido a lesiones por quemaduras, según confirmó la directora de Protección Civil, Ayelén Quijada.

En el lugar se desplegaron bomberos voluntarios, efectivos policiales, personal de Protección Civil y del sistema de salud. En declaraciones a Diario RÍO NEGRO, Quijada informó que los equipos de emergencia comenzaron a intervenir alrededor de las 12:30 horas.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La funcionaria también indicó que los daños materiales en la propiedad fueron completos. El inmueble afectado se encuentra en la calle Las Margaritas. Por el momento, no se han determinado las causas que dieron inicio al fuego.