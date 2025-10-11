Detuvieron otra vez a Matías Rima en Comodoro por robar en una vivienda de zona sur

Matías Rima fue detenido este sábado 11 en Comodoro Rivadavia luego de ser sorprendido por la policía cuando intentaba ingresar a una vivienda en el barrio San Martín.

La intervención se concretó cerca de las 13:10 y contó con la actuación del personal de la Seccional Séptima.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició tras un aviso del Centro de Monitoreo, que alertó sobre la presencia de un hombre merodeando e intentando ingresar a una casa ubicada sobre la calle Los Perales. De inmediato, dos patrulleros se dirigieron al lugar para constatar la denuncia y evitar que se efectúe el delito.

Mientras se desplazaban por la zona, los uniformados observaron a un individuo con características coincidentes con las aportadas por el sistema de cámaras. El sujeto caminaba por la intersección de las calles Huergo y Los Perales, frente a un comercio local, cuando al notar la presencia policial intentó descartarse de un objeto escondido entre sus prendas.

Ante la maniobra evasiva, los efectivos procedieron a identificar y demorar al sospechoso, quien se mostraba nervioso y con una actitud esquiva. Tras revisar el lugar donde había arrojado el objeto, el personal constató que se trataba de un celular, el cual luego fue reconocido por el propietario de la vivienda como de su pertenencia.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que el elemento sustraído fue secuestrado como evidencia.

Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada del sábado en Comodoro Rivadavia, luego de causar daños en una vivienda de alquiler y amenazar con un cuchillo al propietario del inmueble.

El hecho ocurrió cerca de las 02:20 en la calle Cerro Redondo, del barrio Sismográfica, y generó la intervención inmediata del personal policial de la comisaría Distrito Mosconi.

De acuerdo con el parte oficial, los efectivos fueron alertados por un llamado que daba cuenta de un disturbio en una vivienda de la zona. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que un hombre se encontraba alterado, había provocado daños materiales en el domicilio y lanzaba amenazas contra el propietario utilizando un cuchillo.

Ante la situación, el personal actuante logró detener al agresor sobre la vía pública, evitando que se produjeran mayores incidentes. El detenido fue identificado como un hombre de 34 años, quien fue trasladado posteriormente a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, el personal de Criminalística realizó un relevamiento en el lugar de los hechos y procedió al secuestro de un cuchillo tipo arma blanca de aproximadamente 20 centímetros de hoja, con mango plástico, que habría sido utilizado por el agresor para efectuar las amenazas.