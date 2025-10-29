Una mujer de 39 años, que tenía pedido de captura a nivel nacional por delitos graves, fue detenida el fin de semana pasado en la localidad santacruceña de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Según se pudo establecer, se encontraba residiendo desde hacía un tiempo en el sur del país.

El pedido de captura había sido emitido por una fiscalía de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde se investiga a la mujer por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada, en perjuicio de una víctima menor de 13 años y con vínculo familiar.

De acuerdo con la información recopilada, el Comando Unificado Federal de Recaptura y Evadidos (CUFRE) logró ubicar a la sospechosa a partir del seguimiento de publicaciones en redes sociales de familiares y allegados. A partir de esos datos se identificaron tres domicilios posibles en El Calafate.

Y fue así que, tras varias jornadas de vigilancia, los investigadores determinaron en cuál de ellos residía la mujer, según publica Ahora Calafate.

Con la intervención de la Justicia local, Gendarmería Nacional realizó el operativo que culminó con la detención durante el fin de semana.

Una vez aprehendida, la mujer fue trasladada a la ciudad de Río Gallegos, donde permanece alojada bajo custodia a la espera de que una comitiva policial proveniente de Buenos Aires la traslade a esa provincia, donde deberá comparecer ante la Justicia que ordenó su captura.

Según fuentes oficiales, el trabajo del Comando Unificado Federal de Recaptura y Evadidos, un organismo integrado por las cuatro fuerzas de seguridad federales —Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria— que trabaja en la localización de personas prófugas de la Justicia, permitió finalmente dar con la mujer tan intensamente buscada.

El caso vuelve a poner de relieve la coordinación entre las fuerzas federales para la recaptura de prófugos involucrados en delitos de alta gravedad, como abuso y corrupción de menores.