Los operativos de identificación y control en espacios públicos representan una herramienta clave para avanzar en investigaciones judiciales que aún están en curso. Gracias a estas tareas de patrullaje, es posible detectar a personas con antecedentes o con pedidos de captura activos, quienes en muchas ocasiones circulan con normalidad por las calles.

La coordinación entre las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y el acceso a bases de datos actualizadas es fundamental para que estos controles funcionen como mecanismos efectivos tanto de prevención como de resolución de delitos. No se trata solamente de evitar nuevos hechos delictivos, sino también de dar cierre a procesos judiciales pendientes, que en numerosos casos involucran situaciones delicadas y de alta gravedad.

En este contexto, las patrullas preventivas que realizan los agentes en distintos sectores de las ciudades no solo buscan impedir delitos, sino también localizar a personas que se encuentran requeridas por la Justicia.

En este contexto, durante la madrugada del jueves 28 de agosto, personal policial de la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn detuvo a un hombre que presentaba un pedido de captura vigente.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 2:20 de la mañana, mientras efectivos realizaban un patrullaje preventivo a pie por las calles Ruperto Giménez y Sarmiento. Allí procedieron a identificar a un sujeto y, al consultar sus datos en el sistema, constataron que tenía un requerimiento judicial activo.

El hombre, de 36 años, fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

LO BUSCABAN POR ABUSO SEXUAL Y LO ENCONTRARON CAMINANDO POR LAS CALLES DE PUERTO MADRYN

El pasado martes 26 de agosto por la mañana, un hombre de 44 años fue detenido por efectivos de la Comisaría Primera de Madryn tras confirmarse que era buscado por una causa judicial vinculada a un caso de abuso sexual simple.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio y San Lorenzo, en pleno centro de la ciudad chubutense. Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

ANULARON LA PENA EN UN CASO DE ABUSO SEXUAL EN MADRYN Y ORDENARON QUE OTRO JUEZ DICTE UNA NUEVA CONDENA

La C��mara Penal de Puerto Madryn, que decidió anular la sentencia contra un hombre de 44 años condenado por el delito de abuso sexual simple en contexto de violencia de género contra su expareja, ordenó que sea otro juez quien la dicte. Cabe recordar que la condena original había sido de dos años de prisión en suspenso, pero deberá revisarse.

EL CASO

Se inició con la denuncia de una mujer que acusó a su expareja de haberla manoseado sin su consentimiento, en un contexto de desigualdad de poder dentro de la relación. El Ministerio Público Fiscal, representado por las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo Díaz, llevó adelante la acusación.

Durante el juicio oral, el tribunal consideró acreditado el hecho y dictó una condena de dos años de prisión en suspenso, más accesorias legales y costas procesales. Por su parte, la defensa del acusado solicitó la absolución y puso en duda la credibilidad de la denunciante.

Tras la lectura del fallo, la defensa apeló la cesura de pena, es decir, el tramo del proceso en el que se determina qué pena corresponde aplicar. La Cámara Penal dio lugar al planteo y resolvió anular esa parte del fallo, señalando que la jueza de juicio introdujo pruebas no producidas en debate, lo cual viola el debido proceso.

En consecuencia, se dispuso que otro juez imponga la pena, en una audiencia que fue fijada ante la jueza María Inés Bartels. No obstante, la declaración de culpabilidad se mantiene firme.

Con información de la Policía del Chubut, con edición de un periodista de ADNSUR