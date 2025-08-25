Durante la madrugada del domingo, un control de rutina en el kilómetro 2.056 de la Ruta Nacional 40 derivó en la detención de un hombre que no solo trasladaba 21 truchas obtenidas mediante pesca ilegal, sino que además tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Río Negro.

El operativo fue realizado por personal del Destacamento Nahuel Huapi, quienes, al detener un vehículo que viajaba desde Villa La Angostura hacia San Carlos de Bariloche, descubrieron la situación irregular.

Pedido de captura vigente

El conductor, que circulaba en un Peugeot 207 junto a tres acompañantes, fue identificado al momento de la verificación de documentación. Allí, el Centro de Análisis Criminal confirmó que tenía un pedido de captura vigente. Si bien no se detallaron las causas de la búsqueda, la Policía de Neuquén procedió de inmediato a su detención y traslado bajo custodia.

Hallazgo de pesca ilegal

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron en el baúl 21 truchas obtenidas de manera ilegal y distintos elementos de pesca furtiva. Frente a este hallazgo se dio intervención a Parques Nacionales, que procedió al secuestro de las especies y a labrar las actas correspondientes por infracción a la Ley Nacional de Parques N.º 22.351.

Además, desde la Dirección Provincial de Fauna recordaron que la pesca en la provincia de Neuquén está regulada por la Ley Provincial N.º 2.539, que establece las condiciones de conservación de la fauna y fija sanciones por prácticas de caza y pesca furtiva.