Detuvieron en el Parque Central a un hombre con 13 pedidos de captura en Neuquén y Río Negro

Un operativo de identificación rutinario derivó en la detención de un hombre con 13 pedidos de captura activos, emitidos por distintas causas judiciales en Neuquén y Río Negro. El procedimiento se realizó este jueves por la mañana, en inmediaciones de Pasaje Héroes de Malvinas e Independencia, en pleno Parque Central de la capital provincial.

El sujeto, de 31 años, fue identificado por personal de la División Motorizada del Departamento de Coordinación General, que realizaba tareas de patrullaje preventivo cuando lo observaron caminando por la zona.

Cómo fue el operativo policial

Según explicó el comisario Néstor Catalán, los efectivos interceptaron al hombre para solicitarle documentación, momento en el que el Centro de Análisis Criminal confirmó que sobre él pesaban 13 pedidos de captura y de rebeldía.

“Se sorprendieron cuando el sistema arrojó ese número. Avisaron de inmediato a la Comisaría Primera y solicitaron un móvil”, relató Catalán.

El hombre no ofreció resistencia y dijo encontrarse en situación de calle, durmiendo en los alrededores del Parque Central. Fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de Mariana Córdoba.

Trece causas y múltiples órdenes judiciales

De acuerdo con la información del Centro de Análisis, las órdenes de captura fueron emitidas entre 2019 y 2025 por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y otras dependencias judiciales de Neuquén y Cipolletti.

Entre los delitos atribuidos se cuentan:

Robo simple y agravado

Hurto en grado de tentativa

Encubrimiento agravado

Rebeldía procesal por no comparecer ante la justicia

Las órdenes judiciales habían sido firmadas por la jueza de garantías Natalia Fernanda Pelosso el pasado 6 de octubre, tras constatar que el acusado no podía ser localizado en ninguno de sus domicilios declarados.

La situación judicial del detenido

El hombre no tenía domicilio fijo ni teléfono y fue alojado en la Comisaría Primera, donde pasó la noche bajo custodia. La jueza interviniente dispuso su detención formal a las 13 horas del mismo jueves.

Este viernes por la mañana, el acusado fue trasladado a Ciudad Judicial, donde se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos por las distintas causas que acumula en ambas jurisdicciones.