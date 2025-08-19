Detuvieron al acusado de abuso sexual contra una menor de edad en Chubut

El Poder Judicial de Chubut emitió un pedido de captura contra Federico Adrián Serrano, conocido como “Champi”, de 38 años, imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad.

El acusado, con domicilio en Puerto Madryn, era intensamente buscado tras una orden de detención vigente y las fuerzas de seguridad locales se encontraban trabajando intensamente en su búsqueda en distintos puntos de Puerto Madryn y sus alrededores, a la espera de recibir información que permitiera su pronta detención.

“Cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero debe comunicarse de manera urgente al teléfono 280-456-2486 o dirigirse a la comisaría más cercana”, habían solicitado desde la División de Investigaciones policiales.

LA DETENCIÓN

Tras un intenso trabajo de investigación y con la colaboración de la comunidad, la División de Investigaciones de la Policía del Chubut (DPI) logró detener en la vía pública a “Champi”, quien permanecía prófugo en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad.

La captura se produjo en las últimas horas luego de que la Policía difundiera el pedido de paradero y varios vecinos aportaran información que permitió orientar las tareas de búsqueda. Serrano tenía vigente una orden de detención y será puesto a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron la importancia de la participación ciudadana en la difusión y aporte de datos, que resultaron claves para la localización del imputado. Asimismo, remarcaron el trabajo coordinado de los investigadores, quienes realizaron tareas de campo hasta dar con el acusado en la vía pública.

LA ACUSACIÓN

La imputación contra Champi , según trascendió oficialmente, es por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad.

La causa que se encuentra en curso en caso de comprobarse, podrían derivar en penas de prisión de varios años, dadas las agravantes que la ley contempla por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de menores.

Con la detención de Serrano, se cumple una instancia central en la investigación judicial, que continuará con las actuaciones correspondientes.

QUÉ PENA PODRÍA RECIBIR

En Argentina, la figura de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad está prevista en el Código Penal, y es una de las más graves dentro de los delitos contra la integridad sexual.

🔹 Base legal:

Abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer párrafo, CP): Pena de 6 a 15 años de prisión.

Agravado (art. 119, cuarto párrafo, incisos b y/o c, CP): Cuando la víctima es menor de 18 años y media violencia, amenaza, aprovechamiento de la situación de convivencia o autoridad, o si se trata de una víctima menor de 13 años, la pena se eleva.

🔹 Pena concreta: En esos casos agravados, la pena es de 8 a 20 años de prisión.

👉 Es decir, si se trata de un abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad y concurren las causales de agravamiento (edad de la víctima, situación de violencia, relación de confianza, etc.), la condena puede ir de 8 a 20 años de prisión efectiva.