Detuvieron al “Pitu” Almonacid, un peligroso delincuente de Comodoro con tres pedidos de captura vigentes

Un hombre de 43 años, conocido bajo el alias “El Pitu”, fue detenido durante la tarde de este martes 7 en Comodoro Rivadavia tras un operativo de la División Búsqueda de Personas.

Sobre él pesaban tres órdenes de captura vigentes por diferentes causas judiciales, según informaron fuentes policiales.

El procedimiento se concretó alrededor de las 19:40 en un camino de ripio alternativo entre los barrios Laprida y General Saavedra, luego de una labor coordinada entre equipos operativos de la División. Durante tareas de patrullaje y control, los efectivos detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las del prófugo, abordando un vehículo de tipo Fiat Adventure.

A partir de esta observación, se implementó un seguimiento controlado, solicitando apoyo a otras unidades para interceptar el auto. Tras unos minutos, los efectivos lograron detener al hombre, quien no se resistió, y se procedió a su identificación positiva como el sujeto buscado.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la comisaría de General Mosconi, mientras se notificaba a la fiscal de turno y a la Oficina Judicial correspondiente. El operativo fue supervisado por el Subcomisario jefe de la División Búsqueda de Personas y contó con la colaboración de la Comisaría local.

La policía destacó que la coordinación entre distintas unidades permitió una detención rápida y segura, sin incidentes ni riesgos para la comunidad. La intervención también permitió asegurar que el sujeto permaneciera bajo custodia a disposición de la Justicia mientras se programaba la audiencia de control de detención.

Polémica por la liberación de un preso peligroso: "Es una defensora pública con traje de jueza"

En una decisión que despertó una fuerte polémica, la jueza Lilian Cecilia Bórquez liberó el pasado viernes 23 de mayo de este año a Andrés “Pitu” Almonacid, un asaltante de Comodoro con antecedentes que estaba cumpliendo con una prisión preventiva por un intento de robo.

Almonacid había sido detenido a finales de abril, luego de mantenerse un mes prófugo. Su caso había generado una fuerte repercusión por la forma en la que escapó: se fue caminando en medio de una audiencia judicial en la un tribunal revisor debía definir si tenía que quedar preso.

El acusado y su cómplice, Esteban Soto, habían llegado a esa instancia luego de que el Ministerio Público Fiscal apelara un fallo de la propia Bórquez, quien en un primer momento se negó a otorgarles la prisión preventiva.

A pesar de la polémica generada en torno a su fuga, “Pitu” no se escondía demasiado. Policías Brigada de la Brigada de Investigaciones que estaban realizando tareas de inteligencia lo reconocieron mientras caminaba por la calle, le pidieron identificación y lo arrestaron. Esta vez sí quedó detenido con prisión preventiva.

En las últimas horas, ante el cumplimiento de los 30 días de prisión preventiva, los fiscales del caso solicitaron una prórroga, al considerar que no habían variado las circunstancias que motivaron el dictado de la medida. Sin embargo, la jueza Bórquez no hizo lugar a ese argumento y dispuso la libertad inmediata de Almonacid.