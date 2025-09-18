El martes 16 de septiembre, cerca de las 19 horas, un hombre y una mujer fueron detenidos en la ciudad de Trelew por el robo de un vehículo con un inhibidor.

Durante la audiencia de control de detención, la fiscalía pudo establecer que la pareja, utilizando un equipo de comunicaciones como inhibidor de alarmas, aprovechó que una vecina dejó su auto estacionado en cercanías de la intersección de las calles Michael Jones y Muster para dirigirse a un comercio, y se metieron en el interior del vehículo, apoderándose de un teléfono celular que se encontraba en la guantera.

Esto fue observado por personas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a la policía y, además, una persona filmó el momento en que se produjo el hecho.

Al arribar el personal policial y ser alertada la damnificada, demoraron a los implicados; inmediatamente llegó la policía, que recuperó lo sustraído y secuestró parte del equipo utilizado.

La fiscalía calificó lo sucedido como robo tentado y argumentó sobre los peligros procesales al reafirmar la probable autoría con las evidencias colectadas y expuestas.

También se explayó sobre el peligro de fuga e indicó que S.T. cuenta con numerosas condenas, entre ellas una de marzo de 2025 de un mes y quince días más reincidencia por otro robo tentado; en diciembre de 2019 fue condenado a tres años de efectivo cumplimiento por robo en poblado y en banda; también en 2019, tres meses de efectivo cumplimiento por robo y, en noviembre de 2018, un mes de prisión, además de contar con sentencias en Comodoro Rivadavia.

En tanto, la mujer N.A.N. el 9 de septiembre pasado fue condenada por seis casos acumulados por delitos como hurto en grado tentado, hurto con estafa y defraudación con uso de tarjeta, sumado esto a numerosos casos en trámite. Es así que, con estos antecedentes, se estima que cualquier posible condena será de efectivo cumplimiento en ambos casos y se solicitó la prisión preventiva.

Teniendo en cuenta la situación de ambos delincuentes, el juez Javier Allende resolvió la apertura de la investigación de acuerdo con la calificación provisoria fiscal y determinó la prisión preventiva para el hombre y la mujer por el término de quince días, plazo en que se revisará la situación de los dos involucrados.