SANTIAGO DEL ESTERO - Una mujer quedó detenida tras protagonizar un accidente de tránsito, negarse a hacer el test de alcoholemia e insultar a las autoridades asegurando que era abogada, perito en accidentología vial y pariente del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

El hecho sucedió el miércoles por la tarde, cerca de las 18, en el barrio Autonomía de Santiago del Estero capital. Tras chocar contra un paredón con su auto, la aprehendida, identificada como Pilar Durán, mantuvo una ferviente conversación con los policías presentes que quedó gravada en una serie de videos.

“Voy a llamar a mi padre, ¿o no tengo derecho? No creo que tenga coronavirus”, repetía la mujer al tiempo que se negaba a soplar los ocho segundos constantes para realizarse el test de alcoholemia. En un estado aparente de ebriedad, amenazó con abandonar el auto e irse y aseguraba que era sobrina del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

“Soy sobrina de Zamora, ¿tenés idea lo que es quedarse sin trabajo? No tenés consciencia. El accidente fue en mi vehículo no en la vía pública, o vos no estudiaste eso, que venga seguridad vial, que venga quien quiera. Amiga, no sabes con quien te estás metiendo”, le dice a la policía a quien trataba como “señora”, “amiga” y “envidiosa”, según se puede observar en los videos compartidos por Nuevo Diario.

El hecho tuvo gran repercusión en Santiago del Estero y desde el mismo Colegio de Abogados informaron que la mujer no está matriculada en la institución. La mujer fue detenida a pedido del fiscal Dr. Sebastián Robles, por la violación al artículo 205 del Código Penal y atentado a resistencia a la autoridad, tras negarse a realizar el control de alcoholemia.