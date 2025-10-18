La visita del presidente Javier Milei a la localidad de Tres de Febrero este viernes, que transcurría en un clima de relativa calma, se vio opacada por un grave incidente de violencia protagonizado por una mujer. Aunque un operativo de Gendarmería Nacional mantuvo separados a los simpatizantes del oficialismo y a los manifestantes opositores para evitar enfrentamientos, las acciones de una sola persona generaron una situación de alta tensión que culminó con su detención.

El evento, en el que el Presidente estuvo acompañado por figuras políticas como el intendente local, Diego Valenzuela, y los candidatos bonaerenses Diego Santilli y Karen Reichardt, se desarrolló como una caravana. En ese contexto, una mujer, posteriormente identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años, comenzó a generar disturbios. Según se observa en videos que circularon rápidamente en redes sociales, la mujer se mostraba visiblemente alterada y gritaba insultos a varias de las personas presentes.

El primer altercado y la huida

Antonio Becerra, un fotógrafo profesional que se encontraba en el lugar realizando la cobertura para el medio en el que trabaja, notó la creciente tensión. Su atención se centró en Ilarraz cuando esta comenzó a rociar gas pimienta sobre un grupo de personas. Becerra se acercó para registrar la agresión, momento que quedó documentado en filmaciones. En uno de los videos se la puede escuchar gritándole a un hombre: "Andate de mi casa, pedazo de mierda. Es mi Ciudad Jardín, kukardo de mierda", mientras forcejeaba con él y otras personas.

La situación llamó la atención de los efectivos de Gendarmería que conformaban el cordón de seguridad. Varios agentes rodearon a Ilarraz para controlar el altercado. Sin embargo, en medio de la confusión, la mujer logró zafarse y escapó corriendo entre la multitud antes de que pudiera detenerla formalmente en ese momento.

Persecución y ataque en el supermercado

Lejos de calmarse, el episodio de violencia escaló minutos después. Según consta en el informe policial elaborado en la comisaría séptima de Ciudad Jardín tras su posterior detención, el conflicto se trasladó a un supermercado de la zona. El fotógrafo Antonio Becerra, continuando con su trabajo, también ingresó al establecimiento.

Según informó La Nación, dentro del comercio, Becerra se encontró nuevamente con Ilarraz. La mujer, al reconocerlo, extrajo un cuchillo de entre sus pertenencias y se abalanzó sobre él con claras intenciones de herirlo. La agresión fue frustrada por la intervención inmediata de una persona que se encontraba vestida de civil dentro del local. El hombre se identificó como personal de seguridad, redujo a la agresora y la retuvo hasta la llegada de la policía. Las cámaras de seguridad del supermercado registraron toda la secuencia, que ahora forma parte crucial de la evidencia en su contra.