Una mujer fue imputada por el homicidio de su pareja en Senillosa y quedó detenida con prisión domiciliaria con tobillera electrónica, tras un fallo del juez de Garantías Lucas Yancarelli. La medida se adoptó debido a que la acusada tiene tres hijos menores de cuatro años, quienes permanecen bajo el cuidado de una familia vecina con supervisión estatal.

La fiscal Carolina Gutiérrez informó que el ataque ocurrió el 19 de agosto, entre las 21:20 y las 21:40, en la vivienda que compartían ambos. Según la investigación preliminar, tras una discusión en el living de la casa, la mujer, identificada como R.M., tomó un cuchillo de gran tamaño y apuñaló en el pecho a L.M.E., provocándole un shock hipovolémico que le causó la muerte. La víctima cayó luego sobre la vía pública, donde fue asistida por vecinos y trasladada al hospital regional, falleciendo en el trayecto.

Cambios en la versión de los hechos

R.M. modificó su relato tres veces: primero indicó que su pareja había sido víctima de un atraco; luego dijo que él se habría autoinfligido la herida durante un intento de agresión; y finalmente, en la audiencia, reconoció la autoría, alegando defensa propia sin intención de matar.

La defensa centró su estrategia en justificar la acción dentro de un contexto de violencia de género, señalando antecedentes de agresión en la provincia de Buenos Aires, de donde proviene la familia. Sin embargo, no existían denuncias previas registradas en Neuquén.

El juez desestimó los planteos de la defensa y confirmó la imputación por homicidio agravado por el vínculo. La prisión domiciliaria será controlada mediante tobillera electrónica y supervisión policial periódica por un plazo inicial de cuatro meses. Mientras tanto, los hijos permanecerán bajo el cuidado de una familia vecina, con contacto diario con su madre bajo supervisión de organismos estatales.