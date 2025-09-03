La Policía de Chubut secuestró 80 gramos de marihuana durante un procedimiento realizado en la tarde del martes. La droga era transportada por una mujer —mayor de edad y oriunda de Río Negro— que la llevaba en los bolsillos de su campera. La imputaron por el delito federal, pero quedó en libertad.

El operativo de control preventivo comenzó cerca de las 19:30, con la intervención de un can detector, escáner y controles en la terminal de ómnibus de Esquel. Allí, personal de la División Antinarcóticos, junto a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, detectaron a través del can especializado un equipaje marcado como positivo.

Fue durante la inspección a un micro de la empresa Vía Tac, procedente de la Comarca Andina, que el perro antinarcóticos marcó una campera azul con vivos verdes perteneciente a una pasajera identificada como B.Y.G.S., mayor de edad y oriunda de la provincia de Río Negro.

La prenda fue revisada con el escáner de rayos X y se constató que contenía envoltorios sospechosos en los bolsillos. Con autorización de la Justicia Federal de Esquel, se realizó la requisa personal y el secuestro de aproximadamente 80 gramos de marihuana distribuidos en varios envoltorios de nailon, además de un teléfono celular.

Finalmente, se labró el acta correspondiente y la mujer fue imputada por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Tras ser notificada de sus derechos, recuperó la libertad mientras avanza la causa en la órbita judicial.

🔹 PENAS POR TENENCIA ILEGAL DE DROGAS

En Argentina, la Ley 23.737 de Estupefacientes regula las penas relacionadas con la tenencia y el tráfico de drogas. Te resumo los puntos principales sobre tenencia:

Tenencia para consumo personal

Artículo 14: prevé pena de 1 mes a 2 años de prisión o medidas de seguridad (por ejemplo, tratamiento médico).

Sin embargo, desde el fallo Arriola (Corte Suprema, 2009), se considera que la tenencia de escasa cantidad para consumo personal en el ámbito privado no debe ser penada, siempre que no haya riesgo para terceros.

Esto no significa que sea legal, pero sí que muchos jueces pueden archivar la causa si se demuestra que era para consumo personal.

Tenencia simple (cuando no se puede probar consumo personal)

Pena: 1 a 6 años de prisión.

Aplica si la cantidad es mayor o las circunstancias hacen pensar que no era solo para consumo inmediato.

Tenencia con fines de comercialización