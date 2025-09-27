Detuvieron a una joven en Chubut por dañar un auto y agredir a una persona y a un efectivo policial

Una joven de 18 años fue detenida en la madrugada del sábado en Rawson tras protagonizar un incidente que incluyó agresión física y daño a un vehículo.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, el hecho comenzó cuando la chica atacó a un menor de edad en un sector de la ciudad. Luego de la agresión, la mujer comenzó a romper los cristales del auto de la víctima, momento en que fue detenida por efectivos policiales que se encontraban en la zona.

En el marco de la audiencia de control de detención realizada al mediodía del mismo sábado, la jueza penal Dra. Eve Ponce declaró legal la detención y otorgó al Ministerio Público Fiscal (MPF) un plazo de seis meses para avanzar con la investigación. La magistrada instó además a las partes a trabajar durante los dos primeros meses en la posibilidad de arribar a una salida alternativa, conforme a lo que establece la normativa vigente.

Según detalló la funcionaria de fiscalía Patricia Alejandra Cárcamo, la imputada agredió primero al menor y luego dañó su auto, lo que motivó la intervención de la policía. Tras la detención en flagrancia, la mujer fue trasladada al hospital de Rawson para constatar su estado general y realizar extracción de sangre y análisis médicos. Durante el traslado hacia la Comisaría Rawson, al momento de ser introducida en el móvil policial, mordió en la mano a una integrante de la Policía del Chubut, provocándole lesiones leves.

El Ministerio Público Fiscal calificó de manera provisoria ambos hechos como “Daños en concurso real con lesiones leves agravadas por ser cometidas contra un efectivo policial”, quedando la causa bajo investigación. La defensa pública, representada por Miguel Lugo, no se opuso a la apertura de la investigación ni a los hechos relatados por la fiscalía durante la audiencia.

El caso generó atención en la ciudad de Rawson, donde autoridades judiciales y policiales enfatizaron la importancia de intervenir de manera inmediata en incidentes de violencia que involucran tanto a menores como a personal de seguridad. Según explicaron, la actuación rápida de la fuerza permitió resguardar a la víctima del ataque inicial y garantizar la custodia de la imputada mientras se desarrolla la investigación.

En la audiencia, la jueza Ponce recordó que la investigación debe cumplir con los plazos legales establecidos, pero destacó la posibilidad de soluciones alternativas que podrían aplicarse si se encuentra un acuerdo entre las partes en los primeros dos meses de la causa. De esa manera se busca una resolución más rápida y eficiente de casos que, aunque graves, pueden contar con medidas restaurativas o conciliatorias según lo determine la fiscalía y la defensa.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut.