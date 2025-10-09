La División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia detuvo a un sospechoso por el crimen de Ariel Nicolás, el joven de 25 años atacado a tiros mientras se encontraba en una estación de servicio del centro de la ciudad.

Tal como informó ADNSUR, durante este jueves se había informado el secuestro de un auto involucrado en el homicidio cometido durante la madrugada de este lunes 6 de octubre.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se suma a diversas diligencias investigativas realizadas en distintos puntos de la ciudad, donde se obtuvieron elementos de interés que permitirán esclarecer las circunstancias del suceso.

Además, informaron que continúa el relevamiento de las diferentes cámaras de seguridad puestas en puntos estratégicos de la ciudad de Comodoro, el análisis de testimonios y otras medidas que contribuyan a conformar un panorama integral del caso.

“En Chubut no hay lugar para los asesinos”

El gobernador Ignacio Torres destacó el avance en la investigación. "Gracias al rápido accionar de nuestra policía, y al trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, atrapamos a uno de los coautores del brutal crimen ocurrido días atrás en Comodoro Rivadavia. Vamos a seguir trabajando a fondo para que los delincuentes y los asesinos terminen en donde tienen que estar: presos", remarcó.

“En Chubut no hay tolerancia con la delincuencia ni con los asesinos”, sentenció el mandatario provincial.

El décimo homicidio de Comodoro, en pleno centro de la ciudad

Ariel Nicolás fue asesinado alrededor de la 1:45 de la mañana del lunes en la intersección con la calle Ducós, una zona de alta concurrencia tanto vehicular como peatonal, incluso en horas nocturnas.

El joven de 25 años recibió un disparo mortal en el rostro. Un hombre de 32 años que lo acompañaba también resultó herido y fue trasladado al hospital regional, donde sigue internado. Los atacantes huyeron en un auto luego de disparar a quemarropa contra las víctimas.

En diálogo con ADNSUR, Andrés, padre de Ariel, relató los hechos y manifestó su profundo dolor. Reveló que su hijo había tenido problemas con “los trapitos” —personas que limpiaban autos informalmente en el lugar— ya que existía una disputa porque estas personas no querían que Ariel y sus amigos trabajaran en esa zona.

El día del ataque, Ariel estaba acompañado por dos amigos vendiendo medias cerca de la estación. Uno de ellos está internado y con mucho miedo, ya que no pudieron identificar claramente a los agresores, quienes huyeron rápidamente tras el tiroteo.

Se sospecha que el ataque se originó cuando los jóvenes se acercaron a un Fiat Punto rojo, mismo modelo y color del auto secuestrado este jueves. Los ocupantes de ese auto les habrían pedido a los vendedores que se acercaran, ya que ahí tenían el dinero para comprarle unas medias.

“En ese momento bajaron dos del auto y comenzaron a disparar sin motivo aparente”, relató el papá de la víctima, en base al testimonio del sobreviviente. “No hubo intento de robar ni de lastimar para exigir algo, simplemente atacaron con tiros. Por eso no entiendo tanta violencia”, agregó.