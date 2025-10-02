El Ministerio de Seguridad de la Nación informó este jueves que, en el marco del combate contra el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la provincia de Chubut a un sospechoso acusado de comercializar estupefacientes.

La intervención surgió a partir de la recepción de un oficio judicial proveniente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Ana María D'Alessio, por parte de los efectivos de la División Unidad Operativa Federal Esquel de la PFA. En el mismo se ordenaba la inmediata detención de un hombre acusado de distribuir y comercializar estupefacientes al menudeo en dicha localidad chubutense.

Tras un minucioso trabajo de campo y recopilación de información, los investigadores lograron identificar un inmueble donde el hombre podría estar escondido. Con la colaboración del personal de la Unidad de Inteligencia Criminal local, se montó un operativo discreto de vigilancia en las inmediaciones del Barrio Valle Chico. Finalmente, el prófugo fue detenido en la vía pública, cerca del Callejón de los Godos.

El detenido, de nacionalidad argentina y 30 años, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas y se encuentra a la espera de ser trasladado a una unidad penitenciaria para cumplir con las medidas judiciales correspondientes.

El procedimiento resalta la coordinación entre las distintas divisiones de la PFA y la importancia de las tareas de inteligencia criminal para dar con prófugos vinculados al tráfico de drogas. La intervención se inscribe dentro de una estrategia nacional destinada a combatir el narcotráfico y desarticular redes de distribución de estupefacientes, protegiendo así a las comunidades de Chubut y de todo el país.

El éxito del operativo también evidencia la colaboración entre fuerzas locales y federales, así como el cumplimiento de los mandatos judiciales en tiempo récord, garantizando que los responsables de delitos graves sean llevados ante la justicia y se avance en la lucha contra el tráfico de drogas a nivel regional.

