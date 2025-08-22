Un hombre oriundo de Santa Fe, acusado por un presunto abuso ocurrido en 2022 en Esquel, provincia de Chubut, y que se mantenía prófugo desde entonces, fue detenido la noche del jueves en la terminal de ómnibus de esa ciudad, cuando intentaba abordar un micro para escapar de la localidad.

Eran cerca de las 19:00, cuando efectivos de la Sección Antinarcóticos de Esquel, junto con la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, realizaban un control preventivo de identificación de pasajeros y revisión de equipajes en las dársenas de la terminal de ómnibus de la ciudad.

En esas circunstancias, los efectivos advirtieron a un pasajero cuyo nombre y apellido coincidían con un requerimiento de la Justicia por un pedido vigente de captura, y que iba a tomar un micro de la empresa Vía Tac proveniente de San Carlos de Bariloche.

Ante esta situación, se procedió a demorar al sujeto sobre el que pesaba una orden de detención cargada a nivel nacional por una causa iniciada en 2022 en la ciudad de Esquel, vinculada a un presunto delito de abuso sexual.

Según el parte policial, el sujeto no había sido ubicado por las autoridades, por lo que la búsqueda se mantuvo en los sistemas informáticos policiales.

El personal policial procedió a la aprehensión en el lugar y dio inmediato aviso a la Oficina Judicial Esquel, según publica EQSnotas.

Se espera que en las próximas horas el detenido sea llevado a audiencia para que se resuelva su situación procesal.

La causa original que motivó el pedido de captura continúa bajo investigación por los órganos judiciales competentes en Esquel, según indicaron desde la fuerza.