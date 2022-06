Este pasado jueves, un profesor de educación física quedó detenido tras la denuncia de padres de alumnos que lo acusaron de haber abusado sexualmente de más de una veintena de pequeños alumnos de entre 5 y 7 años.

El hecho se conoció el pasado lunes en la escuela normal Paula Albarracín de Sarmiento, Corrientes. Con el correr de los días, se incrementaron las denuncias en la Comisaría Primera de la ciudad de Virasoro. La Justicia sospecha que habría muchas más víctimas que quizás ahora se animen a hablar.

Según informaron las fuentes policiales, la investigación arrancó luego de que una nena le relatara entre llantos a su mamá los “juegos” que su profesor, de apellido Escobar, le hacía practicar a ella y a sus compañeros. “Debían correr para que el lobo no los atrape, porque sino los ‘comía’ y los terminaba manoseando”, informó una mamá denunciante.

"El secreto del lobo": detuvieron aun profesor de gimnasia por abusar de más de 20 nenes

La madre de la pequeña avisó al grupo de WhatsApp de la escuela y los casos comenzaron a salir a la luz rápidamente. Los pequeños se animaron a contarle a sus padres cómo el educador los manoseaba cuando los atrapaba. “Los alzaba a sus piernas y les tocaba sus partes íntimas”, dijeron.

“Mi hijo me comentó todo. Por favor hablen con los suyos porque seguro hay más casos", dijo otra mamá.

“Me dijo que el profesor jugaba a la mancha y a la escondida. Les cantaba la canción del lobo, la de los colores. Que el que no participaba, el profesor le hacía cosquillas y lo manoseaba. Mi hijo me confirmó que le tocó muchas veces sus partes íntimas”, agregó otra mujer.

“Le pregunté por qué no me había contado antes y me dijo que el docente les ordenó que no hablen, porque ‘el lobo’ era malo. Pero era todo para mantenerlo en secreto”, añadió.

La causa quedó caratulada como “supuesto abuso sexual simple”. El pasado miércoles, el sujeto quedó detenido, siendo capturado en su casa y posteriormente alojado en la Comisaría Primera, a la espera de ser indagado por el juez.

No obstante, los padres le pidieron a la institución que sea apartado del cargo, ya que temen que la semana que viene retome a clases debido a que el Ministerio de Educación provincial, si bien recibió la denuncia, no tomó ninguna decisión al respecto.

Esto habilita a que el profesor se pueda presentar a trabajar normalmente si llega a ser liberado por la policía, informó TN.