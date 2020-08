BUENOS AIRES (ADNSUR) - Un patovica de 41 años fue detenido en el partido bonaerense de Vicente López acusado de haber seducido por redes sociales a una adolescente de 13 diciendo que él tenía 16, para luego pactar un encuentro donde abusó sexualmente de esa menor de edad y de su prima de 16 en una camioneta.



Fuentes judiciales informaron a Télam que el imputado es un ex empleado de seguridad de boliches, identificado como Juan Carlos Trimarchi, quien fue detenido el miércoles último en un allanamiento realizado en su domicilio de la calle Paraguay al 200 de la localidad de Villa Martelli, partido de Vicente López, en el norte del conurbano bonaerense.



Allí, detectives de la Subdelegación de Investigaciones (Sub DDI) de Vicente López secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora de escritorio, una notebook, un pendrive y la camioneta Peugeot Partner plateada del acusado.



Según la denuncia, en marzo, dentro de ese vehículo fueron abusadas las dos primas adolescentes, cuyas identidades se preservan por tratarse de menores de edad y de un delito de instancia privada, y que en esta nota serán llamadas bajo los nombres ficticios de "María" y "Abril".



"Un equipo de Policía Científica revisó exhaustivamente ese vehículo y encontró una serie de cabellos oscuros, como los de nuestras víctimas, pero también rubios que podrían corresponder a otras mujeres", confió a Télam una fuente de la investigación.



Por ello, la fiscal Lida Osores Soler, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Vicente López, sospecha que este hombre podría haber cometido con el mismo modus operandi más abusos aún no denunciados.

La causa se inició cuando "María", la mayor de las víctimas, de 16 años, contó en su casa que había sido abusada por un hombre mayor que hacía meses salía con su prima "Abril".



Fuentes judiciales explicaron que en su declaración ante la fiscal, "María" explicó que todo comenzó en junio o julio de 2019 cuando "Abril" -entonces de 13 años, ahora de 14-, conoció a través de un grupo de WhatsApp donde se hablaba de cuestiones sexuales, a una persona que dijo tener 16 años pero que luego, cuando intercambiaron fotos, se dio cuenta de que era mayor y tenía, en ese momento, 40 años.



La joven contó que pese a ello su prima continuó con la relación y se escapaba de su casa para ver al hombre y que en esos encuentros el ahora imputado le hablaba de pedofilia y la convenció a "Abril" de practicarle sexo oral.



A pesar de que le aconsejó bloquear al adulto, los encuentros continuaron y a principios de marzo "María" acompañó una tarde a caminar a su prima "Abril" y se encontraron con el hombre, quien las invitó a subir a su camioneta Partner.



La denunciante explicó que decidió subir al vehículo para simular que estaba a favor de la relación que mantenían el hombre y su prima, y así poder sacarle datos para luego hablar con sus padres.



"María" contó que, en ese primer encuentro, Trimarchi le dijo que era expersonal de seguridad, que tenía armas de fuego, que había ido al mismo colegio que la madre de "Abril" y que si ella le contaba algo a los padres de su prima, se tendría que marchar del país.

Pero los hechos que se le imputan a Trimarchi ocurrieron unos días más tarde, el 7 de marzo, cuando "Abril" le dijo a "María" que el hombre iba a hacer una fiesta en su casa y ella decidió acompañarla para saber a dónde vivía.



Así fue que en la calle Florencio Varela al 100 de Villa Martelli se encontraron con Trimarchi, quien otra vez las invitó a subir a su camioneta Partner y las llevó a la parte trasera del vehículo a tomar una jarra de vino.



En esa oportunidad, reiteró que él tenía armas, que podía conseguir drogas y le preguntó a "María" si era virgen, tras lo cual la chica contestó que sí, y él le dijo: "Algo tenemos que hacer".



En la denuncia -cuyos detalles no serán publicados-, "María" contó que Trimarchi abusó sexualmente tanto de ella como de su prima en un par de oportunidades y que cuando las dejó a dos cuadras de su casa, le dijo a "Abril" la frase: "Que ésta no hable".



Si bien se inició como un caso de "grooming" -cuando un adulto acosa sexualmente a un niño, niña y adolescente a través de redes sociales-, la fiscal Osores Soler le imputa a Trimarchi una calificación mucho más grave: dos hechos de "abuso sexual con acceso carnal", uno de ellos calificado, delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.



Trimarchi, quien al ser detenido dijo que ahora se dedicaba a hacer tareas de mantenimiento, ya fue indagado el jueves por Osores Soler, en esa oportunidad se negó a declarar y continuará detenido.