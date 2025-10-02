Detuvieron a un joven tras ingresar sin autorización a una vivienda en el barrio Ceferino de Comodoro

Un procedimiento policial desarrollado en la tarde de este miércoles 1° de octubre en Comodoro Rivadavia derivó en la detención de un joven acusado de haber ingresado sin autorización a una vivienda del barrio Ceferino Namuncurá.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde cuando efectivos que realizaban un patrullaje en la intersección de Florencio Sánchez y Benito Lynch observaron una situación que despertó sospechas.

Según el parte oficial, los uniformados vieron a un hombre que se encontraba aplaudiendo frente a una vivienda sobre Benito Lynch, en dirección a Gregorio de la Ferrere. Ante la actitud llamativa, los agentes decidieron acercarse para identificarlo. Sin embargo, cuando se dirigieron hacia el lugar, el sujeto se retiró y fue perdido de vista por unos instantes.

Minutos después, los efectivos volvieron a encontrarlo saliendo del interior de una vivienda de la zona. Al interceptarlo, el joven manifestó que la propiedad pertenecía a su tío, intentando justificar su presencia en el lugar. No obstante, la situación cambió rápidamente cuando apareció el propietario real de la vivienda, quien aseguró desconocer completamente al individuo y afirmó que jamás le había dado autorización para ingresar al domicilio ni al predio.

Ante esta confirmación, la policía procedió de inmediato a la detención del sospechoso quien fue trasladado a la dependencia de la Seccional Cuarta. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes, que ahora deberán definir la situación procesal del detenido.

Un hombre con pedido de captura fue detenido en pleno centro de Trelew

La Policía del Chubut concretó la detención de un hombre que tenía un pedido de captura vigente en la ciudad valletana.

El procedimiento se desarrolló este miércoles por la tarde en pleno centro, en el marco de los patrullajes preventivos que se realizan de manera cotidiana.

Según informaron fuentes oficiales, la intervención ocurrió cerca de las 16 en la intersección de las calles Roca y Fontana, donde los uniformados observaron la presencia de un hombre al que ya se le conocían antecedentes vinculados con una causa judicial en trámite.

Una vez identificado, se corroboró que se trataba de un sujeto de 34 años de edad, sobre el cual pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia local. De inmediato, se confirmó la situación con la Oficina Judicial, que ratificó la medida y dispuso que el hombre quedara demorado hasta la celebración de la audiencia de control de detención.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Seccional Primera de Trelew, que actuó en cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes. El detenido fue trasladado a la dependencia policial donde permanecerá alojado hasta tanto se determine su situación procesal.