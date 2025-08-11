La tarde del sábado en Fernández Oro estuvo marcada por un grave episodio de violencia de género. Una joven de 18 años denunció a su ex pareja por amenazas, y horas después el hombre volvió a su domicilio, ubicado en calle Tierra del Fuego, para efectuar al menos cuatro disparos con un arma de fuego. Dentro de la vivienda se encontraba la víctima junto a su bebé de dos meses.

Tras la denuncia inicial, la Justicia dispuso medidas cautelares, incluida la prohibición de acercamiento. Sin embargo, el agresor ignoró la orden: primero pas�� frente a la casa y lanzó amenazas verbales, y luego regresó en moto para concretar el ataque armado antes de escapar.

Allanamientos y detención

El hecho movilizó a la Policía local, que realizó un allanamiento en la vivienda del acusado, a pocos metros del domicilio de la joven, por orden del fiscal Martín Pezzetta y la jueza María Agustina Bagniolle. Aunque no se hallaron armas ni municiones, horas más tarde el hombre se presentó voluntariamente en la comisaría, donde quedó detenido. Su teléfono celular fue secuestrado para ser peritado e incorporado a la investigación.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El acusado será trasladado en las próximas horas a la sede judicial de Cipolletti para la audiencia de formulación de cargos. La causa incluye delitos por amenazas, incumplimiento de medidas cautelares y uso de arma de fuego en contexto de violencia de género.