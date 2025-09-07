Una pasajera que viajaba en un colectivo de la empresa CATA vivió una experiencia de acoso sexual mientras viajaba sola desde Neuquén hacia San Juan. Según las autoridades, el incidente ocurrió poco después de haber pasado la localidad de Cinco Saltos.

El agresor comenzó con comentarios inapropiados hacia la mujer y, en un momento, intentó tocarla; ella logró rechazarlo y dar aviso rápidamente a los choferes de la unidad.

El personal a bordo activó de inmediato el protocolo de seguridad de la empresa para situaciones de este tipo. En primer lugar, reubicaron al agresor en otro asiento.

Por otro lado, se comunicaron inmediatamente con la central de la empresa y con la terminal de Catriel a través de radio.

La unidad llegó a Catriel alrededor de las 21:30, donde un patrullero de la comisaría 9° aguardaba para proceder con la detención del hombre.

El sujeto había abordado el colectivo en la terminal de Neuquén, con destino final en La Pampa. Gracias a la intervención policial, se logró evitar que el agresor continuara su trayecto, asegurando la protección de la víctima.

Con información de Mejor Informado