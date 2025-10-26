Un insólito robo a plena luz del día tuvo lugar este sábado 25 de octubre en una de las zonas más transitadas del norte de Comodoro Rivadavia, cuando un hombre fue sorprendido llevándose herramientas de una empresa y terminó detenido minutos después por la policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:12 horas, cuando desde una empresa, ubicada en la intersección de Golfo San Jorge y Ruta Nacional N°3, se comunicaron con la Comisaría de Distrito Mosconi para alertar que un sujeto se estaba retirando del predio cargando una moladora y un cargador de batería color rojo, ambos propiedad de la empresa.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Según el parte oficial emitido por la Policía del Chubut, el personal de la empresa observó cómo el sujeto abandonaba el patio del establecimiento y escapaba caminando por la Avenida Tehuelches, en dirección al barrio Mosconi.

De inmediato, una comitiva policial acudió al lugar y montó un operativo de búsqueda en la zona. Pocos minutos después, lograron interceptar al sospechoso sobre Avenida Tehuelches al 500, justo frente a la carnicería Malvinas, un sector de intenso movimiento vehicular y peatonal.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

El ladròn,identificado como B.G., de 30 años, fue aprehendido en el lugar, y en su poder los agentes constataron que llevaba los elementos sustraídos, que fueron reconocidos por el personal de la empresa.

Las herramientas fueron secuestradas y el detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.

El hecho causó sorpresa entre los trabajadores y vecinos de la zona, ya que ocurrió a plena luz del día y en un área de gran circulación, lo que no impidió que el sospechoso intentara huir con los objetos robados.