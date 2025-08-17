Un hombre fue detenido este domingo a la madrugada en Comodoro Rivadavia, luego de protagonizar un episodio de resistencia a la autoridad en el barrio Juan XXIII.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 4:50 horas en la intersección de las calles La Nueva Provincia y Gobernador Galina.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a una persona que trasladaba apresuradamente una hormigonera.

Ante la situación, los uniformados se acercaron para identificarlo, momento en que el individuo reaccionó de manera violenta.

Según el parte policial, el hombre lanzó un codazo contra uno de los agentes, impactando en su rostro, aunque sin provocarle lesiones de consideración. Tras el forcejeo, el personal policial logró reducirlo y ponerlo bajo custodia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de “atentado y resistencia a la autoridad”.