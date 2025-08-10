Durante la madrugada del 10 de septiembre, un incidente alteró la tranquilidad en un conocido local bailable de Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 28 años fue detenido tras resistirse a ser retirado del lugar por personal policial y agredir a un agente.

Según informaron fuentes oficiales, la policía se encontraba realizando controles en el local “En Alta” ubicado en Julio Ladbocat al 30, cuando detectaron que el hombre estaba incumpliendo con una suspensión de permanencia.

Al pedirle que abandonara el establecimiento, el sujeto se negó y trató de volver a ingresar, lo que motivó un enfrentamiento con los agentes.

En medio del forcejeo, el hombre propinó un golpe de puño en el rostro de un empleado policial. Ante esta agresión, los efectivos procedieron a su aprehensión y traslado a la comisaría.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

El detenido permanecerá alojado hasta que se realice la audiencia de control de detención. La causa se encuentra bajo investigación judicial.

Las autoridades recordaron la importancia del cumplimiento de las normativas en los espacios públicos para garantizar la seguridad de los asistentes y del personal policial.