Un operativo conjunto de la Policía del Chubut permitió detener este sábado a un hombre con pedido de captura vigente en Comodoro Rivadavia.

El procedimiento se inició a las 17:05 horas, cuando personal de la Seccional Quinta realizaba patrullajes preventivos en el Sector 3 del barrio 30 de Octubre.

En ese contexto, los efectivos divisaron un Volkswagen Gol gris con capot negro que, minutos antes, había sido vinculado a un presunto hecho de sustracción de una batería en jurisdicción de la Comisaría Tercera.

Cuando los uniformados intentaron identificar a los ocupantes del vehículo, el rodado emprendió la fuga.

Se inició una persecución en la que intervinieron móviles de ambas dependencias. Finalmente, el auto fue interceptado en la intersección de avenida Patricios y calle Manuela Pedraza.

Al identificar a los ocupantes, se constató que el acompañante, identificado como J.L.R., registraba un pedido de captura vigente. Inmediatamente se procedió a su detención y traslado a la dependencia policial.

El caso quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones en torno al presunto hecho delictivo en el que habría estado involucrado el vehículo.