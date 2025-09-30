Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una joven a la salida de un boliche en Santa Cruz

Luego de 20 días, la Justicia ordenó la detención del hombre acusado de abusar sexualmente de una joven durante la madrugada del 6 de septiembre, en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.

Celso, padre de la víctima y miembro de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, junto a la madre de la joven, también integrante de la fuerza, hicieron público el caso y denunciaron la falta de acción por parte tanto del sistema judicial como de la propia Policía.

“Es un poquito de alivio para toda la familia, después de 20 días de lucha, angustia y dolor”, expresó el hombre en diálogo con TiempoSur.

“Desde un primer momento estaban todas las pruebas, tenían que tomar las medidas, pero no lo hicieron, esperaron 20 días”, dijo.

EL CASO

El sábado 6 de septiembre, una joven de Comandante Luis Piedra Buena declaró que fue víctima de un abuso por parte de un hombre que se hizo pasar por policía a la salida de un boliche.

La chica, de 21 años, había estado en un boliche junto a dos amigos. Al salir del local bailable, se encontraron con un hombre mayor que, sin que lo conocieran, los invitó a su casa.

“Habían salido al boliche y esta persona, que estaba afuera del boliche, los invitó a ir a su casa; ellos no lo conocían, pero fueron”, contó el padre de la joven que denunció el abuso.

Según su testimonio, una vez en la vivienda, el sujeto encerró a los jóvenes y luego se llevó a la chica en su vehículo con el pretexto de ir a comprar una bebida.

“Como vieron que el hombre no venía, salieron por la parte de atrás de una ventana y pudieron comunicarse con mi hija; estaba llorando”, agregó.

El hombre, mayor de edad, le arrebató el teléfono a la joven y les advirtió a los demás presentes que no llamaran a la policía, asegurando que él mismo era agente, lo cual resultó ser falso.

“Ella intentaba bajarse del auto, cayó en el barro, él la subió otra vez y pasó lo que pasó. Empezó a abusar de ella”, completó el padre de la menor. Cuando llegaron al hospital, comentó: “La encontramos muy mal, toda embarrada. En shock”.

El padre de la víctima apuntó contra el accionar de la policía, indicando que no se realizaron los protocolos correspondientes en relación con un abuso, y que tampoco se llevó a cabo un allanamiento en la casa del agresor. “No le secuestraron el auto para realizar las pericias correspondientes y tampoco les incautaron los celulares”, explicó.

Horas más tarde, la joven de 21 años solicitó declarar, pero en la comisaría no accedieron a tomarle su declaración.

“En la comisaría dijeron que no le podían tomar la denuncia porque había un certificado que decía que no podía declarar, lo que no es real porque si la víctima quiere declarar tiene el derecho y la policía la obligación de tomarle la denuncia”, sostuvo el padre de la joven.

El hombre, también policía, destacó que no se realizó el protocolo correspondiente, dando intervención a las áreas responsables en este tipo de denuncias.

Finalmente, la familia tuvo que trasladarse hasta Puerto Santa Cruz para radicar la denuncia. “La única medida que tenemos hasta ahora es la restricción de acercamiento por 10 días; se pasea por Piedra Buena como si nada, mientras mi hija está encerrada sufriendo y nosotros como familia, destrozados”.

Cerrando, el padre expresó: “Pedimos la solidaridad de Piedra Buena y esperamos que el juzgado tome las medidas que tiene que tomar, medidas más severas contra esta persona que anda libre cagándose de risa de nosotros”.