CORRIENTES - El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, separó el pasado jueves de su cargo al consejero de su administración y exdiputado provincial Manuel Sussini, acusado de abusar sexualmente de dos menores. Esto ocurrió luego de que Sussini no se presentara ante la Justicia para ser indagado. Además, la Policía no pudo ubicarlo en su domicilio durante dos días. Finalmente, una vez que las autoridades consiguieron localizarlo, la Justicia dispuso la prisión domiciliaria por motivos de salud.

Sussini está acusado de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia de una menor de 18 años y coacción".

Según se supo, el ex funcionario llevaba a vivir a mujeres su casa de Corrientes con distintas promesas, entre ellas, que pagaría por sus estudios. Allí les pedía que colaboraran con una supuesta "terapia de tratamiento" indicada por su prepaga, que consistía en lo masturbaran y tuvieran sexo con él "para ayudarlo a sanar".

"Me dijo que tenía problemas de salud y que tenía que hacerse un estudio que consistía en la muestra de su semen. Lo que yo tenía que hacer era ayudarlo a él, masturbándolo, porque con su enfermedad no podía, no se sentía cómodo y conmigo sí, porque tenía confianza. Me insistió varias veces ese día. Le dije que no y me asusté", relató una de las víctimas.

Sussini fue senador provincial entre 2001 y 2003 y en ese período ocupó la vicepresidencia primera de la Cámara alta. Además fue diputado provincial de 2003 a 2007 y de 2011 a 2015.

La causa recayó en el juzgado de instrucción de Graciela Ferreyra y en la fiscalía a cargo de Mónica Espíndola.

Fuente: MendozaPost / Popular / Crónica