Detuvieron a un delincuente en Comodoro por intentar robar en una obra en construcción

Un intento de robo en una obra en construcción terminó con un delincuente detenido en Comodoro, a muy pocos metros de Ciudad Judicial durante este sábado.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:40 cuando un sujeto ingresó a una terreno ubicado sobre la calle 13 de Diciembre con la intención de llevarse herramientas.

El movimiento sospechoso fue advertido por el sereno de lugar quien al enfrentar al delincuente provocó que este se deshiciera de los elementos frente al predio. El trabajador comenzó a seguirlo por la misma calle en dirección sur y al mismo tiempo alertó a la policía, que envió un móvil hasta el lugar.

Cuando los efectivos llegaron a la intersección de Figueroa Alcorta y Juan B. Justo, se encontraron con el guardia de la obra que señalaba al sospechoso y aportaba detalles de lo ocurrido. Según su relato, además de intentar llevarse las herramientas, el hombre lo había amenazado con un cuchillo durante el escape, lo que incrementó la gravedad del episodio.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso volvió a descartar un cuchillo e intentó continuar su marcha. Sin embargo, los uniformados lograron interceptarlo de inmediato y reducirlo en plena vía pública, evitando que escapara. Finalmente, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

