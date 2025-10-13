El pasado sábado 12 de octubre, un peligroso ladrón de Comodoro Rivadavia fue detenido en el barrio Ceferino, tras ser acusado de romper el vidrio de un taxi estacionado y robar dos billeteras con dinero en efectivo. El hecho ocurrió alrededor de las 16:40 en la zona de Av. Rivadavia al 2400.

Según informaron fuentes policiales, efectivos que realizaban tareas preventivas en la zona observaron a un hombre corriendo por la calle Benito Lynch, seguido por otro sujeto que se desplazaba a bordo de un taxi y que alertaba que el primero había cometido un robo.

De acuerdo con el relato, el hombre de 27 años había dañado la puerta del conductor de un taxi sin ocupantes y robado dos billeteras que contenían una suma cercana a los 5.000 pesos, en billetes de baja denominación.

Tras una breve persecución a pie y con la colaboración de otro móvil policial, el sospechoso, identificado como Agustín Tascón, fue hallado oculto detrás de un paredón en un pasaje cercano. Durante la requisa se recuperaron las billeteras y el dinero denunciado.

El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y del juzgado de turno. Se confirmó que había cámaras de vigilancia en la zona, aunque no estaban en funcionamiento al momento del incidente. La audiencia de control será programada por la justicia.

EL BRUTAL ATAQUE A TIROS EN 2024

Cabe recordar que en noviembre de 2024 el conocido ladrón fue hallado con una herida de bala en la intersección de las calles Sarmiento y Los Manzanos, en el barrio San Martín, ubicado en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Agustín Tascón, conocido por su amplio prontuario en el ámbito delictual, con una herida de fuego en la zona abdominal con orificio de entrada pero no de salida.

La víctima no quiso denunciar ni informar ante los efectivos quién le había provocado la herida. Fue trasladado de urgencia en una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM 107) al hospital, donde, según pudo conocer ADNSUR, fue ingresado a terapia intensiva por la gravedad de la herida. En ese hecho el hombre quedó en terapia intensiva en el Hospital Regional; sin embargo, pudo recuperarse.

