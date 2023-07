Un conductor borracho embistió un auto en Rada Tilly y escapó del lugar, pero poco después fue detenido.

El accidente se produjo a las 5:30 en Avenida Seguí y Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la policía, el dueño de un Volkswagen Gol Trend denunció que el vehículo de un vecino fue embestido mientras se encontraba estacionado y el responsable escapó.

Poco después, al realizar un patrullaje, la policía interceptó a un Chevrolet Onix Plus que tenía un fuerte golpe en su lateral izquierdo.

Dentro del auto estaba el conductor, en estado de ebriedad.



Siendo las 05:30 Hs., se comunica a la guardia de esta dependencia policial el ciudadano CERDA LEONARDO desde el abonado 2974572913, quien refiere que hace instantes (01) vehiculo desconocido colisino con el rodado marca VW modelo GOL TREND dominio AC592AL de su vecino de apellido GACHEN que se domicilia en calle Gutierrez N° 283. Se mantiene patrullaje preventivo en la zona y en AVDA. SEGUI y COMODORO RIVADAVIA se interseccta a (01) vehiculo marca CHEVROLET modelo ONIX PLUS JOY BLACK dominio AE799OJ estacionado con su parte delantera, lateral izquierdo colisionado y constantando que en el interior del rodado se encontraba una persona de sexo masculino. Al hacer descender al masculino, de la cual se constata que el mismo se encontraba en presunto estado de ebridad y que emanaba gran aliento etilico fue identificado como FLORES ARIEL ALEJANDRO, DOMICILIADO EN DNI N° 27.327.643, quien de manera espontanea refiere haber colisionado con un vehiculo estacionado. Al no contar con el servicio de GRUA es que actuante procede a trasladar el rodado a la dependencia policial y masculino queda en caracter de demorado por infraccion a la Ley de Convivencia Ciudadana.

INTERVINIENTE: OFICIAL AYUDANTE ESCOBAR FABIAN.-

JUZ DE PAZ: ADELANTA INFORME VIA WHATSAPP,