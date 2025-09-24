Un operativo conjunto entre la policía de Santa Cruz y la Justicia de Chubut permitió la detención de Luis Alberto Alcaina, de 47 años y con domicilio en Comodoro Rivadavia, en la localidad de Pico Truncado el último fin de semana pasado. La aprehensión estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigaciones (DDI).

La captura se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emanada de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, vinculada a una causa por robo agravado en esa ciudad, además de otra investigación por robo en grado de tentativa en Santa Cruz.

Según informaron fuentes policiales, Alcaina residía en el barrio Máximo Abasolo, sobre la calle Ramón Lorenzo. Su nombre aparece mencionado en distintas actuaciones judiciales: por un lado, en la carpeta caratulada “Violante Gustavo Nicolás s/denuncia de robo agravado”, y por otro, en una causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Penal N.º 1 de Pico Truncado, a cargo del doctor Leonardo Pablo Cimini.

Rescataron a un nene de 4 años en la ruta 3: deambulaba solo, sucio y golpeado

Tras su arresto, según publica La Opinión Austral, el hombre fue trasladado a una dependencia policial local, donde permaneció alojado bajo custodia. Luego se le practicaron las diligencias de rutina: revisión médica en el Hospital Distrital y actuaciones administrativas correspondientes.

Cumplidos esos pasos, fue alojado en la Comisaría Primera de Pico Truncado. Posteriormente, y siguiendo lo dispuesto por la Justicia, se ordenó su traslado a Comodoro Rivadavia. Para ello intervino personal del Cuerpo de Infantería, que quedó a cargo de su custodia hasta ser entregado a una unidad policial de esa ciudad, donde permanece a disposición del magistrado interviniente.

Del boom al freno: cómo cambió el mercado automotor en Comodoro entre las indemnizaciones petroleras y la falta de crédito

Desde la Policía de Santa Cruz remarcaron que este procedimiento forma parte del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial de ambas provincias, lo que permitió avanzar en la ejecución de medidas procesales pendientes en distintas jurisdicciones.

No es la primera vez que suceden estos operativos conjuntos, dada la cercanía territorial entre ambas provincias.