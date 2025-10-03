Un aberrante abuso sufrió una estudiante por parte de tres profesores en la localidad de San Pedro, provincia de Jujuy. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima, después de que la joven le relatara los episodios de abuso que sufrió mientras cursaba clases en la Dirección de Deportes Municipal, donde los acusados trabajaban como docentes.

Los hombres, de 25, 32 y 34 años, quedaron imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por ser encargados de la educación de la menor”, según informó la Fiscalía especializada en delitos sexuales que tomó el caso.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó que se le tomara declaración a la estudiante en Cámara Gesell, un procedimiento que permite escuchar a la víctima en un entorno protegido y seguro. Además, se realizaron pericias y recolección de pruebas en las instalaciones donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de respaldar la imputación de los docentes.

Los abusos, según consta en la denuncia, habrían ocurrido dentro de las instalaciones de la Dirección de Deportes Municipal, durante el horario de clases, mientras la menor participaba de actividades a cargo de los acusados.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad de San Pedro, que sigue de cerca los avances de la investigación. Mientras tanto, la Justicia continúa con las diligencias necesarias y se espera que los tres imputados declaren en los próximos días.

Las autoridades enfatizaron la importancia de proteger a la víctima durante el proceso judicial y garantizar que las pericias y la toma de declaraciones se realicen de manera profesional y respetuosa. La Fiscalía trabaja para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades de los acusados, mientras la comunidad permanece a la espera de los resultados de la investigación.

Este caso pone de relieve la gravedad de los abusos en entornos educativos y deportivos y la necesidad de medidas de prevención y control para proteger a menores en instituciones públicas y privadas.