Detuvieron a tres delincuentes por patearle la cabeza y tirarle piedras a un vendedor en el barrio Juan XXIII

La policía del Chubut detuvo a tres personas tras un violento ataque a un vendedor ambulante en el barrio XXIII.

El hecho tuvo lugar en la tarde de este miércoles alrededor de las 16:35, en la intersección de avenida Lisandro de la Torre y avenida Roca, cuando personas que pasaban por la zona alertaron a las fuerzas de seguridad sobre un grupo de individuos que agredían a un comerciante informal y le robaban su mercadería.

Según el parte oficial, al llegar al lugar, los efectivos captaron a tres sospechosos —dos hombres y una mujer— que habían golpeado al vendedor mediante puñetazos, patadas en la cabeza y piedrazos. La víctima relató que antes de la agresión física, los atacantes le exigieron dinero; ante la negativa, lo atacaron entre los tres y le sacaron las tortas fritas que comercializaba , mientras continuaban la búsqueda de efectivo sin lograr sustraer sumas adicionales.

Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

La mercadería robada fue encontrada dentro de la mochila de la mujer detenida. Entre los detenidos, uno de los hombres cuenta con el beneficio de salidas transitorias de otra dependencia policial , lo que fue informado al oficial de servicio para que conste en la actuación.

La víctima presentó hematomas en el rostro y dolores en la cabeza, por lo que fue trasladada al Hospital Regional para recibir atención médica. La intervención policial inmediata no solo permitió detener a los responsables, sino también garantizar la asistencia sanitaria de la víctima y asegurar los elementos robados.

Adiós a un símbolo del amor: pusieron en venta un reconocido hotel transitorio de Comodoro Rivadavia

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde permanecerán alojados hasta la audiencia de control de detención. La causa se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y continuará con las diligencias judiciales previstas para este tipo de hechos.

Fuentes policiales señalaron que la rápida comunicación de los vecinos de la zona fue clave para la resolución del caso, permitiendo que la fuerza llegara al lugar antes de que los agresores se dispersaran y evitando que el robo se consumara en mayor medida.

Alquileres en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: ¿cuáles son los precios y las zonas más buscadas?

Robo en un paseo de compras de Comodoro: recuperaron un celular robado y detuvieron a dos delincuentes

Un robo en pleno centro de la ciudad terminó con dos personas detenidas y un celular recuperado por la policía. El hecho tuvo lugar alrededor de las 19:50 en un comercio ubicado sobre avenida Rivadavia casi Pellegrini, cuando dos sujetos ingresaron al local con el objetivo de llevarse el dispositivo móvil.

De acuerdo con la información oficial, una mujer distrajo a la encargada del comercio mientras un cómplice aprovechaba la situación para tomar un teléfono que estaba sobre el mostrador. Tras percatarse del hecho, la víctima persiguió a los sospechosos por calle San Martín, al tiempo que informaba de manera inmediata a la policía.

"Gorda" encontró su hogar: el emotivo gesto de una vecina que inspira a adoptar más perros en Comodoro

La rápida intervención de los uniformados permitió que se desplegaran en las inmediaciones y localizaran a los autores del robo. Una vez interceptados, se procedió a su detención y traslado a la dependencia policial de la Seccional Primera.