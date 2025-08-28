El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este jueves en conferencia de prensa que dos personas fueron detenidas tras los ataques contra el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia para ser investigados y eventualmente juzgados.

“Dos personas fueron detenidas y ya están a disposición de la Justicia por atentar contra el presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba durante su actividad en Lomas de Zamora en el día de ayer”, señaló Adorni.

En este marco, aclaró que el mandatario nacional “se encuentra en perfecto estado de salud y trabajando en la Quinta de Olivos”. Graves incidentes durante una caravana de Milei: evacuaron al presidente y a su hermana Karina

Finalmente emitió su posición sobre la postura que tomó el oficialismo al referirse a un intento de magnicidio; aseguró: “No se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer”.

Graves incidentes durante una caravana

La caravana que trasladaba al presidente Javier Milei tuvo que ser evacuada la tarde del miércoles en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

“Cayeron piedras muy cerca del presidente y de quienes lo acompañaban. También le pegaron un piedrazo en la cintura a una fotógrafa. Se puso muy violento. Por una cuestión de seguridad, decidimos dar por terminado todo”, explicó Espert, en diálogo con TN, minutos después de lo ocurrido.

Lomas de Zamora: quién es Thiago Florentín, el militante detenido por la agresión a Javier Milei

El candidato a diputado debió salir del lugar a bordo de una moto. “La violencia del kirchnerismo en plena campaña es llamativa. Lo que hay que poner de relevancia es que, ante la incapacidad de discutir ideas, porque no tienen cómo defender haber transformado a la provincia de Buenos Aires en una villa miseria, recurren a las operaciones o directamente a la violencia física concreta”, aseguró.

Por último, sostuvo que continuarán con las recorridas. “No nos van a amedrentar. Vamos a seguir yendo a toda la provincia de Buenos Aires a defender las ideas del presidente y las ideas de la libertad”, adelantó.