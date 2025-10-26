Detuvieron a dos personas por el crimen con “sello mafioso" en playa Magagna: continúa la investigación

A pocos días del macabro hallazgo de un cuerpo en la costa de Playa Magagna, en Rawson, las autoridades lograron la detención de dos personas presuntamente vinculadas con el homicidio de Mario Daniel Giannobile, de 38 años. La investigación continúa y una tercera persona permanece prófuga.

El descubrimiento del cadáver, atado de pies y manos con sogas, envuelto en una frazada polar y con un golpe contundente en el cráneo, conmocionó a la Patagonia. La víctima, oriunda de Villa Regina, Río Negro, había residido en la zona del valle durante los últimos tres o cuatro meses, con domicilio reciente en Puerto Madryn.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Operativo policial y diligencias

El esclarecimiento del caso fue posible gracias a un amplio despliegue policial que incluyó equipos de GEOP e Infantería, Ciberdelito, Drogas Peligrosas, Investigaciones de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, Comisaría Playa Unión y Policía Científica. La diligencia fue supervisada por autoridades de alto rango policial y fiscales a cargo de la investigación.

El hallazgo inicial se produjo el martes por la tarde, cuando una pareja que recorría la zona de “Caras Talladas”, a unos 14 kilómetros al sur de Rawson, alertó a la policía sobre la presencia de un cuerpo en la orilla. El rescate se complicó por la geografía del lugar, con acantilados y mareas que dificultaban el acceso.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Hipótesis oficial: un crimen con sello mafioso

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que el homicidio presenta “claramente un tinte mafioso” y que la víctima no era desconocida para las fuerzas de seguridad. Giannobile había estado involucrado en causas recientes vinculadas al narcotráfico, lo que orienta la investigación hacia un posible ajuste de cuentas.

Según las autoridades, la víctima fue asesinada probablemente en otro lugar y su cadáver “descartado” en Playa Magagna. La elección de un sitio de difícil acceso sugiere que los autores buscaban retrasar el hallazgo del cuerpo.

El subjefe de la Policía del Chubut, comisario general Mauricio Zabala, indicó que la Brigada de Investigaciones se encuentra abocada a determinar el trasfondo del homicidio y a reconstruir las últimas horas de la víctima.

Pareja desaparecida: una denuncia anónima aportó una nueva pista que reconfigura la búsqueda

Próximos pasos en la investigación

La causa está a cargo del fiscal general Leonardo Cheuqueman. Se espera que los resultados de la autopsia, realizada en la morgue judicial de Trelew, proporcionen información clave sobre la data de muerte y la naturaleza de las lesiones. Mientras tanto, la policía continúa recabando pruebas, revisando cámaras de seguridad y rastreando el paradero del prófugo.

El caso, que ya conmociona a la región, evidencia la posible operación de organizaciones delictivas en la provincia y mantiene en alerta a las autoridades locales.