Detuvieron a dos personas con pedido de captura mientras se preparaban para tomar un micro en Comodoro

Personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, junto con agentes de la Sección Operaciones de la Unidad Regional, detuvo este miércoles a dos personas que tenían pedidos de captura vigentes.

El procedimiento se realizó este mediodía en el interior de la Terminal de Ómnibus, durante controles de prevención que incluyen la identificación de pasajeros que ingresan o egresan de la ciudad en transportes de larga distancia.

La tarea se llevó adelante con asistencia de los sistemas federales Miminseg y Sifcop, que permiten verificar en tiempo real antecedentes y pedidos judiciales. En ese contexto, los efectivos detectaron en primer lugar a un hombre que pretendía viajar hacia Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

El prófugo, identificado como E.A.N.D., de 27 años, tenía una alerta activa de detención dispuesta el 24 de septiembre por el juez penal Enrique Odorisio, en el marco de una causa por resistencia a la autoridad y daños.

Minutos después, al pasar por el área de preembarque para abordar un micro con destino a Trelew, una mujer de 33 años, identificada como S.V.G., también fue detectada por el sistema. En su caso, el pedido de detención estaba vigente desde el 3 de septiembre, dispuesto por el juez penal Miguel Ángel Caviglia.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Tras constatar ambas situaciones, se dio intervención a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, que dispuso el traslado de las dos personas a una dependencia policial, donde quedaron alojadas a la espera de la audiencia de control de detención.

Desde la División destacaron que estos resultados son consecuencia de controles sorpresivos que se realizan a diario en la terminal, con el objetivo de detectar personas requeridas por la Justicia y evitar fugas a otras localidades.

Detenido por robo de cables en la zona norte

En otro operativo policial realizado esta semana, un joven que fue sorprendido mientras cortaba cables de alumbrado público. El caso fue informado por YPF, luego de que empleados de una empresa de seguridad privada y agentes del GRIM arrestaran al asaltante.

Al arribar al lugar, la comitiva policial encontró al sospechoso junto a una mochila abierta con herramientas varias, utilizadas para el corte. Luego de un rastrillaje en las inmediaciones, se hallaron a unos 30 metros, entre matorrales, cinco rollos de cable pertenecientes a la línea dañada, que habían sido escondidos.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro del material y el traslado del joven a la dependencia policial, donde permanecerá detenido hasta la audiencia de control.