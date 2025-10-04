Detuvieron a dos mujeres y a un hombre en Chubut por destrozar un bar y enfrentarse a la policía

Un hombre de 25 años y dos mujeres, de 32 y 24 años, fueron detenidos durante la madrugada del sábado 4 tras un incidente en un bar, situado en la intersección de A.P. Bell y Costa Rica, en Trelew.

Según informaron las autoridades, al arribar al bar, la propietaria del establecimiento denunció que los tres individuos habían dañado los cristales de la puerta de ingreso, que se encontraban sobre la vereda, y que continuaban con su accionar con intención de causar más daños dentro del local.

Ante la persistencia de la conducta y los daños ocasionados, los efectivos procedieron a la captura inmediata de los tres involucrados, quienes fueron trasladados bajo custodia. La intervención fue coordinada para evitar que la situación se agravara y se produjeran mayores daños o incidentes.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

El fiscal a cargo dispuso que los detenidos ingresen en averiguación por los delitos de daños y resistencia a la autoridad, con el objetivo de determinar la responsabilidad de cada uno y esclarecer los hechos de manera completa.

Actualmente, los detenidos permanecen bajo custodia mientras la fiscalía recopila información y pruebas para avanzar con la investigación. Se espera que en los próximos días se definan las medidas judiciales correspondientes conforme a la legislación vigente.

Detuvieron en Puerto Madryn a un hombre que intentó robar en el predio de una antena

Durante la noche del viernes 3, personal de la Seccional Segunda de Puerto Madryn intervino tras un aviso de la empresa Claro sobre un presunto robo en proceso en el predio de su antena ubicada en la ciudad. Según informó el comando radioeléctrico, las cámaras de seguridad del lugar registraron a dos hombres ingresando al sitio de manera irregular.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

Al arribar, los efectivos constataron un daño en el cerco perimetral del predio y localizaron una barra de perfil, utilizada para el armado de antenas, a pocos metros del ingreso. Posteriormente, durante un rastrillaje por la zona, la policía halló catorce bultos de barras de perfil con precinto, ocultos en el suelo a aproximadamente 10 metros del predio, sobre un camino alternativo.

Durante el patrullaje por la calle principal de acceso al predio, los efectivos observaron una camioneta Ford F100 en circulación. Al notar la presencia policial, el conductor aceleró, pero fue interceptado a pocos metros. La inspección del vehículo no permitió encontrar elementos vinculados con el intento de robo. Además, el operador de monitoreo de la empresa proporcionó fotografías de los autores del hecho, y el conductor interceptado no coincidía con los individuos observados en las cámaras.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

Sin embargo, al verificar la documentación del conductor mediante los sistemas judiciales, se constató que tenía un pedido de captura vigente, emitido por la Justicia local en abril de 2023, y que además no contaba con documentación del rodado.

Ante esta situación, la Oficina Judicial de Puerto Madryn fue notificada, y el fiscal a cargo dispuso la detención del hombre hasta la celebración de la audiencia de control de detención, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la orden judicial vigente y determinar los pasos legales correspondientes.