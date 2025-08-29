El robo de ruedas de auxilio y de cubiertas completas es una modalidad delictiva cada vez más frecuente en todo el país. Las camionetas y vehículos utilitarios suelen ser los más afectados, ya que muchas veces las ruedas de repuesto se encuentran expuestas y son relativamente fáciles de sustraer en pocos minutos, especialmente durante la noche o en zonas con escasa vigilancia.

Esta situación genera una creciente preocupación entre los conductores, que no solo enfrentan el costo económico de reponer el elemento robado, sino también la inseguridad generalizada que implica dejar el vehículo estacionado en la vía pública. Algunos incluso optan por instalar cadenas, trabas o alarmas especiales para proteger las cubiertas, aunque muchas veces estas medidas no alcanzan para frenar a los delincuentes.

Ante este panorama, la policía intensifica los patrullajes preventivos y las tareas de investigación para detectar movimientos sospechosos y actuar rápidamente.

Allí, el pasado jueves 28 de agosto a las 21 horas, dos hombres fueron detenidos cuando intentaban robar la rueda de auxilio de una camioneta estacionada frente al hospital Alvear, ubicado en el barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió sobre la calle Juan Ramón Balcarce al 100. Personal de la División Policial de Investigaciones realizaba tareas de patrullaje cuando observó a dos personas manipulando la parte trasera de una camioneta Ford Ranger.

Según informaron, los ladrones cortaron una cadena de seguridad y, con herramientas como una llave tipo francesa y pinzas, intentaron robar la cubierta de auxilio ubicada debajo de la caja del vehículo.

Finalmente, ambos sospechosos fueron detenidos en el lugar por los efectivos y trasladados a la dependencia policial. De esta forma, permanecen detenidos a la espera de la audiencia de control de detención.

En las últimas horas se dio un allanamiento en la cárcel de Trelew, que expuso un nuevo caso de extorsión virtual.

El hecho fue denunciado por un vecino de Esquel que recibió amenazas por redes sociales y mensajería privada, y terminó realizando transferencias bancarias por un total de $1.500.000. Tras una investigación, la Justicia logró rastrear el origen de los mensajes y ordenó un allanamiento dentro del penal, donde estaba alojado el presunto extorsionador.

Según fuentes oficiales, el preso habría utilizado Facebook y WhatsApp para comunicarse con la víctima. De esta manera, mediante amenazas, logró que realizara varias transferencias de dinero a cambio de "evitar consecuencias".

Durante el procedimiento en la celda del interno, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, que ahora serán analizados por especialistas en cibercrimen para determinar cómo se llevó adelante la maniobra y si hay más personas involucradas.

El análisis del contenido digital será clave para comprobar quién envió los mensajes, cómo se movió el dinero y si hubo cómplices, tanto dentro como fuera del penal. La causa está a cargo de la Justicia, que investiga si existen otras víctimas o si esta modalidad ya se utilizó anteriormente.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR